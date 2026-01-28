Lo quieren en Europa y Falcao lo llamó: El ‘10’ que le quitaría el puesto a James en Millonarios

Todo parece indicar que Millonarios se cansó de esperar a James Rodríguez y ya maneja una nueva opción para que sea el volante ‘10’ del equipo en la Liga Colombiana I-2026. ¿De quién se trata? De un jugador que lo quieren en Europa y que Radamel Falcao García llamó para convencerlo.

A pesar de que el periodista Julio Sánchez Cristo dijo el 27 de enero que las negociaciones entre James y Millonarios siguen vivas, cada vez toma más fuerza la narrativa que reveló Guillermo Arango sobre el desconocimiento de James acerca de quién es Gustavo Serpa (representante del máximo accionista de ‘Millos’) y Enrique Camacho (presidente del equipo albiazul).

Con este panorama, y ante el bajo nivel de Carlos Darwin Quintero y David Mackalister Silva en las dos primeras fechas de la Liga Colombiana I-2026, Millonarios empezó la operación para intentar convencer a un exjugador del equipo albiazul que suma 22 goles y 33 asistencias en 196 partidos con el club ‘Embajador’.

Millonarios buscaría un nuevo ‘10’ ante la no llegada de James Rodríguez

Millonarios buscaría el regreso de uno de sus exjugadores. (Foto: Vizzor Image)

“Daniel Ruiz (24 años), ante la falta de más minutos en el CSKA Moscú, ha despertado el interés de otros clubes en Europa que han preguntado por su situación: en Rusia, España e Israel. Además, Millonarios también lo tiene entre sus ideas para ocupar el ‘10’ que necesita“, publicó en X el periodista Felipe Sierra.

ver también “Un solo equipo”: La primera publicación de James Rodríguez tras la oferta de Millonarios

Esto hizo Falcao al enterarse de que Millonarios quiere el regreso de Daniel Ruiz

Luego de conocerse que ‘Millos’ está interesado en el regreso de Daniel Ruiz, el periodista Julián Capera, de ESPN, añadió que “Millonarios se ha comunicado con Daniel Ruiz para plantearle la posibilidad de un regreso anticipado (…) Sé incluso de una llamada telefónica entre Falcao García y Daniel Ruiz; sé que hicieron buena amistad y que tienen buena relación. Falcao lo ha llamado y le ha dicho: “Véngase y ayúdeme en este proyecto deportivo’. Literalmente, le ha dicho: ‘Venga que quiero ser campeón con usted’“.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Daniel Ruiz es un buen 10 para Millonarios si no llega James Rodríguez? ¿Daniel Ruiz es un buen 10 para Millonarios si no llega James Rodríguez? Ya votaron 0 personas

Datos clave