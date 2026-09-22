Polémico mensaje del padre de Lamine Yamal sobre Messi y Cristiano Ronaldo: “Mi hijo los borró del mapa”

La entrega del Balón de Oro se acerca y todos los candidatos hacen diferentes declaraciones para intentar convencer al jurado. Incluso sus entornos realizan diferentes campañas para conquistar una sede que el próximo 26 de octubre por Londres elegirá al mejor jugador de la vigente temporada. Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, sorprende con unas inesperadas declaraciones sobre su hijo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Mi hijo borró del mapa a Messi y a Cristiano Ronaldo”, fueron las declaraciones del padre de Lamine Yamal a lo largo de las últimas horas publicadas por TNT Sports y que sorprendieron a buena parte del universo del fútbol. No es la primera vez que el progenitor de la estrella de Barcelona queda en medio de la polémica por palabras de este tipo.

Yamal viene de vivir un verano glorioso de la mano de la selección española. Con menos de 20 años ya se consagró campeón del mundo y completó un cuadro en cuanto al universo de selecciones se refiere donde también aparece la Eurocopa del 2024. Es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro el próximo 26 de octubre por Londres.

Muchos le ven como el gran heredero de la rivalidad que marcó una generación entera. Desde hace varios años que se busca a quienes tomarán la batuta de tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo en el panorama más internacional de este deporte. Lamine Yamal ya no es una promesa y sí una garantía en todos los sentidos de poder tomar ese lugar.

El padre de Lamine Yamal ya ve un cambio de era en el fútbol de élite: GETTY

Mounir Nasraoui afirma que su hijo ha sacado de la conversación diaria a nombres como Messi o Cristiano Ronaldo. Una declaración potente y que ha generado todo tipo de debates en redes sociales por la actuación del capitán de la selección Argentina en la última Copa del Mundo a nivel individual. No nos olvidemos que tanto argentino como portugués se encuentran ante sus últimas temporadas en el deporte rey.

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Lamine Yamal estrena la segunda estrella de España

El equipo de Luis De La Fuente competirá en los partidos de la Nations League a lo largo de las próximas semanas. Torneo donde España ahora mismo es la actual subcampeona tras perder la definición frente a Portugal. Se vienen auténticos partidazos para intentar conseguir un lugar en la Final Four del año que viene.

Lamine y el resto de sus compañeros jugarán con Inglaterra el 26 de septiembre. Tras ello recibirán a Croacia el día 29 para 4 días más tarde enfrentar a República Checa también en territorio ibérico. Su último partido en esta renovada fecha FIFA llegará el próximo 6 de octubre frente al equipo balcánico como visitante. En noviembre completarán la fase de grupos.

Datos claves

Mounir Nasraoui , padre de Lamine Yamal , afirmó que su hijo “borró del mapa” a Messi y Cristiano.

, padre de , afirmó que su hijo “borró del mapa” a Messi y Cristiano. La entrega del Balón de Oro está prevista según el texto para el próximo 26 de octubre .

está prevista según el texto para el próximo . La selección española disputará partidos de la Nations League entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.