Los equipos de la UEFA que están clasificando al Mundial de Clubes mediante ranking

El PSG se quedó con los dos primeros pasajes directos. Por lo tanto, el ranking de la UEFA tendrá un rol más que determinante en 2028 para definir los representantes europeos para el Mundial de Clubes 2029.

Las competiciones continentales avanzan hacia lo que será el Mundial de Clubes 2029. La segunda edición del renovado campeonato que en 2025 reunió en Estados Unidos 32 participantes de diferentes confederaciones, después de lo que fue su versión anual entre 2005 y 2023 (reemplazada desde 2024 por la nueva Copa Intercontinental).

En lo que respecta a Europa, 12 equipos volverán a ser sus representantes (salvo que la FIFA decida ampliar la cantidad de clasificados, tal como lo hizo con el Mundial de selecciones que saltó de 32 a 48). Uno ya está confirmado: París Saint-Germain, bicampeón de la UEFA Champions League.

Claro, los parisinos ya tenían su cupo asegurado al derrotar 5 a 0 al Inter de Milán y consagrarse en 2025. Por lo que al repetir en este 2026 al vencer al Arsenal en los penales, ya son, por lo menos, 9 equipos los que accederán al Mundial de Clubes mediante el ranking de coeficientes de la UEFA (pueden ser hasta 11 los que intenten meterse por esta vía si el PSG repite en las dos ediciones de la Champions que vienen).

Con este marco, los que de momento también participarán del campeonato ecuménico son: Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma, Benfica, Sporting de Lisboa y Brujas.

PSG, bicampeón de la UEFA Champions League. Getty Images.

Vale recordar que no puede haber más de dos representantes de una misma federación, salvo que se ganen el pasaje siendo campeones de la máxima competencia del continente. Por ejemplo, si el Inter de Milán sale campeón de la Champions en 2027, el que lo acompañaría hasta el momento es la Roma. En tanto que Atalanta, que está mejor ubicado que Brujas, solo podría acceder si es campeón de Europa en 2028.

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Los 7 clasificados al Mundial de Clubes 2029

Hasta entonces hay 7 equipos que ya aseguraron su plaza en el Mundial de Clubes 2029 (aún sin sede confirmada). PSG, campeón de la Champions League en 2025 y 2026; Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025; Cruz Azul y Toluca, campeones de la Concacaf Champions Cup 2025 y 2026, respectivamente; Al Ahli, ganador de la Champions League de la AFC 2025; Pyramids y Mamelodi Sundowns, campeones de la Liga de Campeones de la CAF 2025 y 2026.

En síntesis