Mundial de Clubes 2029: la resolución de la FIFA ante el bicampeonato del Al Ahli en la AFC Champions League

Luego de lo que fue la primera edición del renovado Mundial de Clubes en los Estados Unidos a mediados del 2025 (entre el 2005 y 2023 se jugó anualmente solo con los campeones de cada confederación, hasta que se resolvió disputar el torneo cada cuatro años con 32 participantes), la FIFA ya se empieza a preparar para el siguiente ejemplar que se desarrollará en 2029.

Los primeros en anotarse fueron los ganadores de las principales competencias de clubes de cada confederación del año pasado. París Saint-Germain, ganador de la UEFA Champions League; Flamengo, campeón de la Copa Libertadores; Cruz Azul, al adjudicarse la Concacaf Champions Cup; Pyramids de Egipto, al vencer en la CAF Champions League y el Al Ahli de Arabia Saudita, al llevarse la AFC Champions League.

Y en estos primeros meses de 2026 ya se podría haber sumado un sexto integrante mediante el campeonato continental asiático, pero el campeón volvió a ser el Al Ahli, que derrotó 1 a 0 al FC Machida Zelvia de Japón en la Final que se disputó este sábado 25 de abril en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yidda.

Por lo tanto, el cupo de este 2026 se resolverá en 2028 luego de las próximas dos ediciones de la AFC Champions League mediante la tabla de coeficientes de clubes de la confederación, la cual tendrá que otorgar como mínimo un pasaje para el mejor ubicado sin contar al Al Ahli, que por ahora es el Vissel Kobe de Japón, el mejor rankeado al alcanzar los Octavos de Final en 2025 y la Semifinal en 2026.

FIFA debe resolver dos cuestiones principales para el Mundial de Clubes 2029

Si bien se sabe que la idea de la FIFA es que el Mundial de Clubes se dispute en 2029, todavía no hay una fecha determinada, aunque se presume que se volverá a jugar a mitad de año. No obstante, hay dos cuestiones mucho más relevantes a solucionar.

Por un lado, la sede, asunto para el que la entidad que regula el fútbol a nivel global recibió propuestas de Brasil y Marruecos (este último con el fin de prepararse para lo que será su rol como anfitrión en el Mundial de selecciones en 2030), aunque en las últimas semanas trascendió que Estados Unidos volvería a emerger como candidato.

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Y por el otro, la cantidad de participantes. La Copa del Mundo 2026 contará con 48 selecciones, al igual que el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, por lo que este incremento también podría darse en el torneo de equipos.

En síntesis