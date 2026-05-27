¡Última hora! Independiente del Valle se ilusiona con el Mundial de Clubes: así está la clasificación

Independiente del Valle pone a todo Ecuador atento y se podría meter a pelear un cupo para el Mundial de Clubes.

Estas últimas ediciones de la Copa Libertadores no solo tienen a los equipos atentos por la pelea por el título, sino también por la chance de entrar a pelear en el Mundial de Clubes. Al igual que Liga de Quito, Independiente del Valle también ya se ilusiona con este torneo.

¿Cómo está IDV en su “pelea” por entrar al Mundial de Clubes?

Independiente del Valle sumó 3 puntos por su victoria ante Rosario Central y ahora también 3 más por clasificar a 8vos de Copa Libertadores. Por lo cual, los rayados ya tienen 33 puntos en la tabla de clasificación y pasa a ubicarse en el sexto lugar.

Aunque todavía está muy lejos de Liga de Quito, IDV puede seguir sumando puntos en esta edición de la Copa Libertadores y acabar con un promedio de puntos muy bueno. Además, es casi seguro que la jugará en el siguiente año por su buen rendimiento en LigaPro.

Así está la clasificación al Mundial de Clubes. (Foto: @FabricioTufiño)

Liga de Quito es el equipo mejor posicionado para jugar el próximo Mundial de Clubes, en caso de no ganar la Copa Libertadores. El club ecuatoriano se ubica tercero en la clasificación general con 53 puntos.

¿Cómo se definen los clasificados de Sudamérica al Mundial de Clubes?

CONMEBOL cuenta con 6 cupos para el Mundial de Clubes, 4 son los campeones de las ediciones de la Copa Libertadores, por lo cual, ya está clasificado Flamengo. Los otros 3 se decidirán en estos años, y los últimos 2 salen de los mejores ubicados de esta clasificación general.

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