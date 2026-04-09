La Copa Libertadores 2026 arrancó y además de la búsqueda de la gloria deportiva del torneo más importante de Sudamérica, hay clubes que también ven de reojo la clasificación al Mundial de Clubes. Tras esta primera fecha hay cambios y equipos que ya puntúan en la tabla.

Los tres primeros equipos de la tabla marcaron, con Palmeiras (50 puntos) Flamengo y Liga de Quito (41 puntos) arrancaron con victoria en el torneo continental. Flamengo ya está clasificado por ser campeón de la edición anterior.

Estudiantes de La Plata (32 puntos), que están quintos en la tabla, arrancó con empate por lo que no sumó tres puntos. Otros grandes como Boca Juniors, River Plate, Peñarol están algo relegados.

A día de hoy, los clasificados al Mundial de Clubes 2029 por coeficiente serían Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador. En la edición anterior clasificaron Boca y River por ser los mejores puntuados de la tabla CONMEBOL.

Racing también sumó bastantes puntos por la edición 2025 pero este año clasificaron solo a Copa Sudamericana, por lo que tendrán que esperar hasta la siguiente edición.

Solo por jugar el Mundial de Clubes en 2029, lo clubes ya se asegurarían más de 10 millones de dólares en premios. El ganador de la primera edición fue el Chelsea de Inglaterra.

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¿Qué equipo CONMEBOL ya clasificó al Mundial de Clubes 2029?

De momento, CONMEBOL ya tiene a un representante en el próximo Mundial de Clubes, y este es Flamengo. El ‘Fla’ se clasificó por ganar la Copa en 2025 y quiere volver a hacer historia en este torneo. En la primera edición fue el único en vencer al campeón, Chelsea.

En resumen

Palmeiras y Liga de Quito lideran la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029.

El club Flamengo ya aseguró su cupo tras coronarse campeón de la edición continental anterior.

Los equipos participantes en el mundial de 2029 recibirán premios superiores a 10 millones de dólares.