El flamante bicampeón de la Champions League enfrió sus conversaciones con el entorno de la Araña.

Aún no está claro en dónde va a jugar Julián Alvarez después de participar con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien el oriundo de Calchín tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio del 2030, medios de comunicación de España lo dan muy cerca del FC Barcelona, a pesar del interés que, según portales franceses, también tiene el PSG.

De hecho, este domingo 31 de mayo, el periódico L’Equipe advirtió, a pocas horas de una nueva consagración del París Saint-Germain en la UEFA Champions League (venció al Arsenal por penales en el Arena Puskás de Budapest), que Nasser Al Khelaifi (presidente de la institución parisina) enfrió las conversaciones con el entorno del ex River por un motivo puntal.

En concreto, saben que la preferencia de Julián Alvarez es convertirse en nuevo futbolista del FC Barcelona. Y en el PSG, hoy ya bicampeón de Europa, no quieren ser la opción B o incluso la C (porque también es cierto que la Araña se siente cómodo viviendo en Madrid) de nadie.

A todo esto, en el Atleti se mantienen firmes en no soltar al delantero de la Selección Argentina. Durante la jornada del viernes 29 de mayo lanzaron varias publicaciones en sus cuentas de redes sociales y en su sitio web con los que aclararon que no recibieron ninguna propuesta formal por parte de la dirigencia del club blaugrana.

Julián Alvarez podría dejar Atlético de Madrid tras dos temporadas como colchonero. Getty Images.

Además, mediante periódicos como Marca y AS dejaron en claro que la cláusula de rescisión del protagonista en cuestión es de 500 millones de euros, un monto inaccesible para la golpeada economía del Barça que se viene recuperando de las restricciones financieras que le impuso LaLiga.

Publicidad

Los números de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

Julián Alvarez en agosto del 2024 dejó al Manchester City para sumarse al Atlético de Madrid. Desde entonces acumula 106 partidos entre LaLiga, la Copa del Rey, Supercopa de España y la UEFA Champions League. Suma 49 goles y 17 asistencias.

En síntesis