¿Quién es Michael Carrick, el nuevo entrenador de Manchester United?

Ruben Amorim es historia. Salvo giro de 180° Manchester United ya tendría a su nuevo entrenador de cara a lo que resta de temporada. Michael Carrick volverá a la que siempre ha sido su casa a lo largo de las próximas jornadas y para comenzar su segundo ciclo al frente de Old Trafford. Esto es todo lo que tienes que saber del nuevo encargado de intentar levantar un gigante en horas bajas.

Nacido en Wallsend el 28 de julio de 1981, hablar de Michael Carrick supone comentar uno de los mejores jugadores de ese Manchester United que de la mano de Sir Alex Ferguson dominase la Premier League y el planeta entero. Su carrera como futbolista empezaba en 1999 de la mano del West Ham y antes de despuntar en la temporada 2003-2004. Tottenham llamaba a su puerta y luego de 24 meses en el norte de Londres, Manchester United se quedaba con un centrocampista absolutamente histórico.

Desde el verano del 2006 hasta el 2018, Michael Carrick disputó un total de 464 partidos bajo el manto de Los Diablos Rojos. Fue parte de la parte más dorada de Sir Alex Ferguson al frente de la entidad e igualmente de los primeros compases de una crisis que se mantiene en Old Trafford. Se retiraría del fútbol en dicho verano tras 24 goles y 32 asistencias que fueron de la mano de un total de 15 títulos locales y 3 competencias internacionales. También hablamos por supuesto de un internacional con Inglaterra en hasta 34 ocasiones. Destaca su participación en la Copa Mundial de la FIFA del año 2006 por Alemania.

El ex centrocampista de Manchester United siempre tuvo en claro que sería entrenador. Allá por el otoño del año 2021 y en pleno retorno de Cristiano Ronaldo, tendría que tomar las riendas del club durante tres partidos. Su ciclo incluyó dos victorias y un empate. Tras ello llegaría a una renuncia para tomar las riendas del Middlesbrough desde el 24 de octubre del año 2022 y hasta el pasado verano del año 2025.

Carrick, símbolo de mejores iempos en Manchester United:

En el Boro que era más que habitual en la Premier League a inicios de siglo pudimos verle durante las últimas temporadas. Todas ellas en el Championship de la segunda división del Reino Unido y con un total de 136 partidos dirigidos desde la banda. En estos incluyen 63 victorias, 24 empates y 49 derrotas que dejan su porcentaje de puntos en un total de 52,2% de las unidades obtenidas. Regresa a Manchester United y para volver a tomar un proyecto en horas bajas. Firmaría hasta finales de campaña si los rumores siguen su curso.

Un entrenador destinado para Manchester United

Los Diablos Rojos han sido parte de la vida de Michael Carrick desde el año 2006. Pero es que incluso tras su retiro en el año 2018, el por entonces entrenador de la plantilla José Mourinho, le ofreció la posibilidad de ser su asistente técnico. Hablamos de un DT apasionado por el juego directo e igualmente por el equilibrio en la mitad de la cancha. Se encuentra con una plantilla plagada de diferentes perfiles y con la necesidad de conseguir resultados que no asoman desde hace más de una década.

Será el décimo entrenador de los Red Devils tras la salida de Ferguson. David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy y Ruben Amorim, además del interino Darren Fletcher, han pasado por una silla eléctrica a la que ahora Carrick vuelve a medirse. El objetivo pasa por volver a Europa. Manchester United hasta la fecha es séptimo de la Premier con 32 puntos. 3 unidades le separan de Liverpool, cuarto clasificado.

