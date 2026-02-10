Tras la salida de Ruben Amorim, asumir en el Manchester United era como agarrar un fierro caliente. No obstante, el que se animó fue Michael Carrick, que ya acumula cuatro victorias consecutivas en la Premier League, tres de ellas ante miembros del denominado Big Six: 2 a 0 al Manchester City, 3 a 2 al Arsenal y 2 a 0 al Tottenham Hotspur.

Es por eso que en el Reino Unido ya se debate sobre si Carrick solo debe ser un proceso de interinato o si la directiva de The Reds Devils debería confiar en él y confirmarlo en el cargo. Y uno de los que se opuso a esta posibilidad fue Roy Keane en una conversación con Gary Neville en el Podcast Overlap: “No creo que sea la decisión correcta, pero espero que tenga buena suerte”.

Asimismo, el irlandés amplió: ”Comenzó bien, pero me mantengo firme en mi postura. Ya he dicho lo que pienso: creo que tiene el puesto, pero como entrenador interino. Es muy distinto a ser entrenador del United y tratar de ganar títulos de liga en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años, o lo que sea”.

Al respecto, el que salió al cruce de Keane fue Rio Ferdinand que respaldó al actual estratega: “Cualquiera que entre ahí corre riesgos. No importa lo que haga Michael Carrick, lo bien que lo haga, y si consiguió el puesto tras un gran final de temporada; sigue habiendo riesgos con cada uno de los nombres que se mencionan”.

Además, en su propio podcast, Ferdinand comentó: ”No entiendo eso de Roy, la verdad. No sé cómo puedes estar tan en contra. En todo ámbito de la vida, cuando alguien llega con la oportunidad de hacerlo bien y da el primer paso para una oportunidad laboral, la aprovecha, y espero que siga así. En este momento la está aprovechando: cuatro victorias de cuatro”.

Manchester United busca clasificar a la Champions League

El gran objetivo del Manchester United en esta temporada, luego de un comienzo bastante irregular con Ruben Amorim, es clasificar a la UEFA Champions League, pues en la actual temporada no tiene participación internacional. De momento, lo está consiguiendo, al colocarse cuarto en la tabla de posiciones de la Premier League con 44 unidades.

