Cassano bendice el momento de Luis Díaz: “Rafa Leao no puede ni limpiarle las botas”

El momento de forma de Luis Díaz no deja a nadie indiferente. Hasta voces llenas de polémicas y dardos para sus colegas de profesión como Antonio Cassano se deshacen en elogios hacia la gran figura emergente de un Bayern Múnich que apunta a todos los títulos. El ex Milán o Inter, tajante sobre el cafetero y otros nombres que como Rafael Leao, considera que tienen más prensa.

“Jugadores como Luis Díaz son jugadores de escaparate…No hace ninguna tontería…Es muy serio a pesar de ser latino…No baila en las celebraciones, él simplemente marca la diferencia”, primeras reflexiones de un Cassano que no duda del impacto de Lucho en la Bundesliga. Bendice su carácter defensivo y el compromiso que muestra a pesar de ser una ficha incorporada para dañar rivales y defensas.

Incluso, aseguró que otros nombres no pueden siquiera competir con el colombiano ahora mismo. Se fue a una ciudad de Milán donde Rafael Leao genera amores como críticas con cada jornada que pasa. Cassano no duda en su análisis: “Leão es un desastre, ni siquiera puede limpiarle la bata a Luis Díaz. No baila, ni hace trampas ni nada de eso, él marca la diferencia. En Italia, incluso los malos se hacen pasar por buenos; hay veinte categorías de diferencia entre ambos. Díaz lleva 18 goles y 14 asistencias en 30 partidos”.

Para Luis Díaz todo ha salido a pedir de boca desde su salida del Liverpool. Hablamos de un fichaje que muchos cuestionaron en cuanto a futuro de carrera se refiere, e igualmente de una decisión de vida ligada a lo económico igualmente. Hasta para figuras polémicas como Cassano, pocos se merecen tantos elogios como Lucho en lo que vamos de temporada. Queda lo más importante en estos meses de campaña.

Para Cassano, Leo no compite hoy en día con Luis Díaz: GETTY

A corto plazo el cafetero se alista para visitar a Werder Bremen por la Bundesliga. Será la siguiente parada de un proyecto donde con Vicente Kompany al frente, Luis Díaz y compañía ya están tanto en semifinales de la Copa de Alemania como esperando rival en octavos de la Champions League. Cada día que pasa es otro donde el ex Junior o Porto recoge elogios por todo el viejo continente.

Datos claves

