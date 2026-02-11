El tapado de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo 2026

Cada vez falta menos para que Carlo Ancelotti dé a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos que afrontará la Selección de Brasil por la fecha FIFA de marzo. Primero se enfrentará a Francia y después a Croacia, en lo que serán los últimos ensayos antes de confeccionar la nómina definitiva para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para ese momento, en el país del pentacampeón hay una gran polémica relacionada con Neymar. Ven que el exfutbolista del FC Barcelona y París Saint-Germain, entre otros, está con un pie afuera del plantel que irá en busca de la consagración con la que quieren cortar con la hegemonía de su archirrival Argentina.

Claro, esta situación genera todo tipo de debates entre los que sienten que Ney, por su experiencia, debe tener su lugar asegurado en el avión que trasladará a la Selección de Brasil a Norteamérica y los que consideran que no está teniendo el nivel ni la condición física para rendir en un certamen de tan alta exigencia (de hecho, sería lo que, conforme a los medios brasileños, están discutiendo en el cuerpo técnico de la Verdeamarela).

Y a esta controversia se suma el momento ascendente de Igor Thiago, delantero del Brentford, que suma 18 anotaciones en 26 partidos en la temporada entre la Premier League y la EFL Cup, siendo el brasileño que mejores números tiene en las 5 grandes ligas europeas, incluso por encima de Raphinha, Vinícius, Rodrygo y Richarlison, entre otros.

Es más, el ex Cruzeiro y Brujas, además de ubicarse segundo con 17 gritos en la tabla de goleadores de la liga inglesa (por detrás de Erling Haaland que acumula 21) está quinto en la tabla de la Bota de Oro, escalón que comparte con Lautaro Martínez y Luis Díaz (de igual modo, el argentino iguala las cifras con 33 encuentros y el colombiano con 30), por lo que Carlo Ancelotti, que ya dijo que tendrá en cuenta los momentos, lo haga debutar en la Selección de Brasil justo en la antesala a la Copa Mundial.

El resto de los delanteros brasileños están muy por debajo de los números de Igor Thiago

Detrás de los 18 tantos de Igor Thiago recién asoma un brasileño en el puesto 16 de la tabla de goleadores de las 5 grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1). Se trata de Raphinha que lleva 13 celebraciones en 22 juegos de Barcelona. Luego, le sigue Joao Pedro con misma cantidad de goles, pero en 35 compromisos con el Chelsea.

Publicidad

Publicidad

ver también El temible once que planifica Carlo Ancelotti para que Brasil sea campeón del Mundial 2026

ver también Endrick: de su mensaje a Carlo Ancelotti a su deseo para Brasil en la Copa del Mundo 2026

Por cierto, Vinícius y Richarlison suman 8, Matheus Cunha 6 y Rodrygo Goes 3.

En síntesis