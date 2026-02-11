Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

El tapado de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo 2026

Un delantero brasileño, en silencio, hace méritos para hacerse con uno de los cupos para el Mundial.

Por Germán Carrara

Sigue a Bolavip en Google!
Igor Thiago, delantero que lleva 18 goles en el Brentford en la actual temporada, se presenta como una alternativa para Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026.
Igor Thiago, delantero que lleva 18 goles en el Brentford en la actual temporada, se presenta como una alternativa para Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026.

Cada vez falta menos para que Carlo Ancelotti dé a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos que afrontará la Selección de Brasil por la fecha FIFA de marzo. Primero se enfrentará a Francia y después a Croacia, en lo que serán los últimos ensayos antes de confeccionar la nómina definitiva para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para ese momento, en el país del pentacampeón hay una gran polémica relacionada con Neymar. Ven que el exfutbolista del FC Barcelona y París Saint-Germain, entre otros, está con un pie afuera del plantel que irá en busca de la consagración con la que quieren cortar con la hegemonía de su archirrival Argentina.

Claro, esta situación genera todo tipo de debates entre los que sienten que Ney, por su experiencia, debe tener su lugar asegurado en el avión que trasladará a la Selección de Brasil a Norteamérica y los que consideran que no está teniendo el nivel ni la condición física para rendir en un certamen de tan alta exigencia (de hecho, sería lo que, conforme a los medios brasileños, están discutiendo en el cuerpo técnico de la Verdeamarela).

Y a esta controversia se suma el momento ascendente de Igor Thiago, delantero del Brentford, que suma 18 anotaciones en 26 partidos en la temporada entre la Premier League y la EFL Cup, siendo el brasileño que mejores números tiene en las 5 grandes ligas europeas, incluso por encima de Raphinha, Vinícius, Rodrygo y Richarlison, entre otros.

Es más, el ex Cruzeiro y Brujas, además de ubicarse segundo con 17 gritos en la tabla de goleadores de la liga inglesa (por detrás de Erling Haaland que acumula 21) está quinto en la tabla de la Bota de Oro, escalón que comparte con Lautaro Martínez y Luis Díaz (de igual modo, el argentino iguala las cifras con 33 encuentros y el colombiano con 30), por lo que Carlo Ancelotti, que ya dijo que tendrá en cuenta los momentos, lo haga debutar en la Selección de Brasil justo en la antesala a la Copa Mundial.

El resto de los delanteros brasileños están muy por debajo de los números de Igor Thiago

Detrás de los 18 tantos de Igor Thiago recién asoma un brasileño en el puesto 16 de la tabla de goleadores de las 5 grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1). Se trata de Raphinha que lleva 13 celebraciones en 22 juegos de Barcelona. Luego, le sigue Joao Pedro con misma cantidad de goles, pero en 35 compromisos con el Chelsea.

Publicidad
El temible once que planifica Carlo Ancelotti para que Brasil sea campeón del Mundial 2026

ver también

El temible once que planifica Carlo Ancelotti para que Brasil sea campeón del Mundial 2026

Endrick: de su mensaje a Carlo Ancelotti a su deseo para Brasil en la Copa del Mundo 2026

ver también

Endrick: de su mensaje a Carlo Ancelotti a su deseo para Brasil en la Copa del Mundo 2026

Por cierto, Vinícius y Richarlison suman 8, Matheus Cunha 6 y Rodrygo Goes 3.

En síntesis

  • Carlo Ancelotti definirá la lista de Brasil tras los amistosos ante Francia y Croacia.
  • El delantero Igor Thiago suma 18 goles en 26 partidos con el Brentford esta temporada.
  • Igor Thiago supera en cifras goleadoras a figuras como Vinícius, Raphinha, Rodrygo y Richarlison.
germán carrara
Germán Carrara
Lee también
La noticia que estaba esperando Neymar en Brasil para poner el foco en el Mundial 2026
Copa del Mundo

La noticia que estaba esperando Neymar en Brasil para poner el foco en el Mundial 2026

Neymar ya se siente parte de la Selección de Brasil que jugará el Mundial 2026
Mundial 2026

Neymar ya se siente parte de la Selección de Brasil que jugará el Mundial 2026

No solo Santos: el gigante de Conmebol que va por Neymar
Conmebol

No solo Santos: el gigante de Conmebol que va por Neymar

Partido inaugural del Mundial 2026: Fecha, sede, equipos y todo lo que debés saber
Mundial 2026

Partido inaugural del Mundial 2026: Fecha, sede, equipos y todo lo que debés saber

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo