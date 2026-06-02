Rodri intenta bajar la ansiedad de España con el Mundial: ”Es un camino larguísimo”

El mediocampista del Manchester City quiere bajar el exitismo que se respira en España para la Copa del Mundo.

Al ser campeón de la Euro y finalista de las últimas dos ediciones de la UEFA Nations League, es lógico que España sea visto por el ambiente futbolístico como el máximo favorito para levantar el trofeo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

No obstante, Rodri, capitán y una de las máximas figuras de la Roja, se mantiene cauto ante la chance de bordar la segunda estrella sobre el escudo de la RFEF: “Uno está aquí para ganar el Mundal, pero no pienso para nada en ese momento. Es un camino larguísimo y hay que ir construyendo cosas”.

En esa misma línea, el futbolista del Manchester City remarcó que las posibilidades de España en el Mundial se irán viendo a medida que avancen en la competencia: ”Paso a paso. Lo que va a dictaminar que esta selección triunfe será el día a día, el ir creciendo, mejorando, corrigiendo. En ese crecimiento viene el éxito”.

Por otro lado, en conversación con varios medios, advirtió que se encuentra totalmente recuperado de las molestias físicas que sufrió durante la temporada: “Pocas veces me he encontrado tan bien. Casi nunca había llegado a citas así tan descansado, es algo positivo el no tener tantos partidos. Va a ser un Mundial muy largo. Prepararnos al máximo. A nivel físico estoy muy muy bien y a nivel mental con ganas de llevarnos una medalla”.

Rodri Hernández con el trofeo de la Euro 2024. Getty Images.

En cuanto a su papel dentro del vestuario ante la ausencia de Dani Carvajal, expresó: “No creo que cambie mucho mi rol. Con la experiencia que pueda tener. No creo que cambie mucho. A nivel de imagen requiere ciertas cosas y más ejemplaridad en muchos momentos. Sobre todo ser el soporte en los momentos de incertidumbre”.

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Rodri Hernández avisó que posterga las negociaciones por su futuro para después del Mundial

A Rodri le queda un año de contrato con el Manchester City. No obstante, con la salida de Pep Guardiola se habla de que dejará la institución británica en el próximo mercado de pases. Al respecto, el protagonista en cuestión aclaró: “Estamos aquí para hablar del Mundial, en lo que compete a mi futuro esperaré al final. Forma parte del fútbol que puedan rondar nombres de jugadores para distintos clubes, pero estoy centrado. Soy capitán de la selección y mi responsabilidad es acatar eso. Centrarme en lo único que me compete ahora”.

En síntesis