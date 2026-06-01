Al defensor del Arsenal se le agravó una molestia en su participación en la Final de la UEFA Champions League.

En Francia empieza a circular, cada vez con más fuerza, la versión de que William Saliba, uno de los pilares de la defensa del combinado de Didier Deschamps, padece de una lesión que se le ocasionó en la Final de la UEFA Champions League que disputó el último sábado con el Arsenal frente al París Saint-Germain en Budapest.

Conforme a Foot Mercato y Get French Football News, el zaguero llegó al encuentro en el Arena Puskás con una molestia muscular. Y con la exigencia e intensidad del encuentro ante los de Luis Enrique, que duró 120 minutos, su cuadro se agravó, a tal punto que su presencia en la Copa del Mundo estaría en duda.

De confirmarse que el contratiempo físico es motivo suficiente para apartarlo de la nómina de citados, Didier Deschamps deberá encontrarle un reemplazante en las próximas horas. Por lo pronto, las otras opciones que le quedan para la defensa son: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix y Dayot Upamecano.

Por cierto, la Selección de Francia jugará dos amistosos antes de su debut en la Copa del Mundo 2026. Uno será este jueves ante Costa de Marfil y otro el lunes contra Irlanda del Norte. Es posible que para ese momento se sepa con mayor claridad cuál es la situación de William Saliba y si finalmente el técnico galo necesita reemplazarlo en la lista definitiva.

William Saliba en la disputa de la pelota con su compañero de la Selección de Francia, Désiré Doué, en la Final de la Champions League. Getty Images.

La lista de convocados de la Selección de Francia para la Copa del Mundo 2026

Arqueros: Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba.

Defensores: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba y Dayot Upamecano.

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Mediocampistas: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Warren Zaïre-Emery.

Delanteros: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise y Marcus Thuram.

El cronograma de Francia en la Copa del Mundo 2026

Francia competirá dentro del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Su debut será el 16 de junio contra Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Su segundo partido será el 22 de junio ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Y finalmente cerrará la fase de grupos el 26 de junio midiéndose ante Noruega en el Gillette Stadium de Boston.

En síntesis

El defensor William Saliba podría perderse el Mundial por una lesión sufrida en la Champions.

podría perderse el Mundial por una lesión sufrida en la Champions. El jugador se lesionó disputando la final europea entre el Arsenal y el París Saint-Germain .

. El seleccionador Didier Deschamps definirá su situación antes de los amistosos frente a Costa de Marfil e Irlanda.