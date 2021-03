Real Madrid vs. Real Sociedad: pronósticos, a qué hora y en qué canales ver el partido de HOY por LaLiga desde USA

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE se verán cara hoy en el partido por la fecha 25 de LaLiga Santander. El encuentro está programado para las 3:00 p.m. (hora ET) y 2:00 p.m. (hora de México) vía beIN y Fanatiz. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

El equipo de Zinedine Zidane debe mostrar toda su capacidad y destreza pese a que solo cuenta con apenas once jugadores de la primera plantilla para salir a la cancha y mantener su buena racha de triunfos . Sumando los últimos cuatro triunfos en esta liga, está reduciendo su distancia con Atlético de Madrid y poder situarse en un buen lugar en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sociedad?

Real Madrid vs. Real Sociedad se enfrentará hoy a las 15.00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) en Estados Unidos como a las 14:00 horas en México y tendrá lugar en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Día: lunes 1 de marzo

Hora: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) / 14:00 hs (México)

Lugar: Estadio Alfredo Di Stéfano

⚽�� ¡A aumentar la racha de victorias!

↪️ ¡Prepárate para el partido contra la @RealSociedad con nuestra previa! ��#RealMadridRealSociedad — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 1, 2021

Horarios para ver Real Madrid vs. Real Sociedad

México. 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas PT / 15.00 horas ET

Argentina: 17:00 horas

Bolivia: 16.00 horas

Brasil: 17.00 horas

Chile: 17.00 horas

Colombia: 15.00 horas

Ecuador: 15.00 horas

Paraguay: 17.00 horas

Perú: 15.00 horas

Uruguay: 17.00 horas

Venezuela: 16.00 horas

¿Dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Sociedad en USA?

Si te encuentras en Estados Unidos podrás disfrutar del Real Madrid vs. Real Sociedad en vivo y online a través de la señal de: Fanatiz USA. Si por el contrario fuera de EE.UU., puedes seguir la transmisión por la señal en vivo: Facebook Live y Bet365 y en Bolavip, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo desde cualquier parte del mundo.

Real Madrid vs. Real Sociedad: ¿Dónde ver el partido de LaLiga ONLINE y GRATIS?

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: Migu, PPTV Sport China

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Guatemala: Sky HD

Jamaica: SportsMax App, SportsMax 2

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: SportsMax 2, DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App

España: Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. Real Sociedad pronósticos:

Real Madrid mantiene cinco ausencias importantes en su equipo y cada uno de estos elementos juegan un papel importante en el grupo: el liderazgo innato de Sergio Ramos, el fuerte carácter de Dani Carvajal, el juego de pasos de Eden Hazard, el poder ofensivo de Karim Benzema y su segunda carta: el brasileño Militao. Lo cual presenta un desequilibrio en su estrategia defensiva que lo llevó a ganar muchos muchos desafíos presentados y mantenerse en el tercer luga de la tabla.

Por otro lado, La Real Sociedad tiene solo dos bajas: Mikel Merino y Asier Illarramendi, lo cual será un terrible contrincante ante el debilitado equipo de Zidane. La meta de la Real Sociedad es mantenerse en su quinta posición y seguir trabajando poco a poco en su ascenso en la tabla.

Resultados FanDuel Real Madrid +110 Empate +240 Real Sociedad +250

*Cuotas cortesía de FanDuel.

Lee También