Los duros rivales que tendrá Barcelona en Libertadores tras perder contra Independiente del Valle

Barcelona llegó con ventaja y dependiendo de sí mismo para meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin embargo tras la derrota vs. IDV sumado a la victoria de Liga de Quito, los ‘toreros’ tendrán que jugar rondas previas. Sus rivales están lejos de ser accesibles.

En la segunda fase previa, Barcelona SC enfrentará a Argentinos Juniors, uno de los equipos revelación del torneo argentino. Y en caso de accceder, el rival más probable de los toreros será Botafogo de Brasil.

Desde el punto de vista económico, los ‘toreros’ podrían sumar más de un millón de dólares por ser el vencedor de estos partidos de ida y vuelta, sin embargo al ser rivales difíciles podrían quedarse sin el premio base de 3 millones de dólares.

De forma directa irán Liga de Quito e Independiente del Valle, los ‘albos’ lograron ganar a U. Católica y estarán en el sorteo de fase de grupos de la próxima semana, mientras que los ‘Rayados’ entran como campeones.

Como Ecuador 4 estará Universidad Católica, los ‘camaratas’ ganaron un cupo tras quedarse con la Copa Ecuador el pasado jueves. Por Ecuador irán a la Copa Sudamericana Deportivo Cuenca y Macará.

Así quedó la fase previa de la Copa Libertadores

Fase 1

Bolivia 4 vs. Deportivo Táchira (Venezuela) – E1

Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador) – E2

2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú) – E3

Independiente del Valle ganó a Barcelona. Foto: IMAGO

Fase 2

E2 vs. Guaraní (Paraguay) – C1

E1 vs. Deportes Tolima (Colombia) – C2

E3 vs. Sporting Cristal (Perú) – C3

Ecuador 4 vs. Argentinos Juniors – C4

Bolivia 3 vs. Botafogo – C5

Carabobo (Venezuela) vs. Huachipato – C6

O’Higgins (Chile) vs. Bahía – C7

Liverpool vs. Independiente Medellín – C8

Fase 3

C1 vs. C8

C2 vs. C7

C3 vs. C6

C4 vs. C5

