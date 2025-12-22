Pedro Ortiz finalmente se marchará de Emelec en medio de todos los rumores sobre su futuro. El arquero ecuatoriano priorizaría el fichaje por algún equipo en el que pueda ganar un sueldo de manera regular, y donde no tenga tantos problemas como en Emelec en este 2025.

Por otro lado, en el ‘Bombillo’ ya piensan en su reemplazo. El apuntado para quedarse con el puesto del arco del ‘Bombillo’ sería Jose Gabriel Cevallos. El arquero que tuvo varios momentos en Macará en esta temporada se iría a un nuevo equipo donde pueda jugar en 2026.

Cevallos es un portero de notable crecimiento en el fútbol ecuatoriano en los últimos años, pero también un arquero que perdió regularidad al no conseguir un equipo en el que pueda ser titular de manera constante. De ahí que, Emelec aparezca como una opción.

El ‘Bombillo’ también juntaría a los dos Cevallos en su plantilla, ya que en este verano se hizo con los derechos de José Francisco Cevallos. Ambos son hijos de la ‘Leyenda’ de Barcelona SC y del equipo de la Selección de Ecuador, José Francisco Cevallos.

Pedro Ortiz se marcharía de Emelec. (Foto: Imago)

El arco de Emelec quedará vacío para la siguiente temporada y aunque la situación económica del club está lejos de ser la ideal, no deja de ser atractivo ser titular en ese arco de un gran equipo. De ahí que, varios jugadores jóvenes suenen para llegar al ‘Bombillo’.

Los números de José Gabriel Cevallos en esta temporada

En lo que va de temporada, José Gabriel Cevallos terminó jugando con Macará un total de 20 partidos, en los que pudo sumar 1.755 minutos en cancha. Aunque en este tramo final de temporada, terminó perdiendo el lugar de titular. Le marcaron 17 goles y dejó el arco en 8 ocasiones.

