Barcelona SC no pudo meterse de manera directa a la Copa Libertadores 2026, entonces, tendrá que jugar en la fase de repechaje. Este pésimo resultado para su centenario también pone al ‘Ídolo’ en una encrucijada respecto al futuro de Ismael Rescalvo.

Ante los malos resultados, Barcelona SC habría decidido que Ismael Rescalvo se quede en el ‘Ídolo’ para la siguiente temporada. El entrenador tiene contrato hasta finales de 2026, y la postura de la directiva sería respetar su contrato y que él arme el equipo.

La continuidad de Ismael Rescalvo no deja de ser un elemento que preocupa a los hinchas. Los aficionados ya habían mostrado su rechazo a la gestión del DT español, sin embargo, el estratega se quedará. Cuando pasó por Emelec la situación fue la misma.

Por otro lado, la cuota de rescisión de Ismael Rescalvo no sería tan elevada, puesto que, sería de un pago de salarios de 3 meses. Por lo cual, si lo económico no es una limitante, netamente el DT español se estaría manteniendo en el cargo por decisión de la directiva.

Ismael Rescalvo se quedaría en Barcelona SC. (Foto: Imago)

Para la próxima temporada, Barcelona SC no se clasificó de manera directa a la Copa Libertadores, por lo cual, el ‘Ídolo’ ya sabe que tendrá que jugar su primer partido de repechaje ante Argentinos Júniors. El ‘Ídolo’ tiene complicado seguir en Libertadores en 2026.

Las estadísticas de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

En su primera temporada al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo dirigió un total de 25 partidos entre todas las competencias. El DT sumó 10 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Sin embargo, Rescalvo nunca pudo competir en los duelos directos contra IDV o Liga de Quito.

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, Ismael Rescalvo estaría ganando un salario mensual superior a los 15 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de la LigaPro. Firmó hasta finales de la temporada 2026, pero esto se puede alargar o terminar antes.

En síntesis: