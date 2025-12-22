Bryan Ramírez es uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano en esta temporada. Tuvo una gran temporada con Liga de Quito y cuando se esperaba que dé el gran salto a un equipo de Europa o grande del continente, su destino sería otro, y sorprendería a los hinchas.

De acuerdo a la revelación de Johanna Calderón, Bryan Ramírez estaría muy cerca de jugar en Cincinnati para la siguiente temporada. El jugador de LDU daría al equipo de la MLS en las siguientes semanas y este sería su destino tras un gran 2025. Aunque el Cincinnati es un equipo que compite localmente, se queda lejos de otras pretensiones que se tenían para el ecuatoriano.

Hay otros dos equipos interesados en el ecuatoriano como Talleres de Córdoba y también Flamengo. No obstante, estos dos clubes aparecen muy por debajo del Cincinnati para quedarse con el ecuatoriano. Sobre todo, por la oferta económica que puede hacer cada club.

Ramírez brilló en la Copa Libertadores y cuando no estuvo en Liga de Quito para jugar contra Palmeiras su equipo lo sintió y se terminó notando en la cancha. De ahí que, en gran parte de la temporada, se especuló con un posible fichaje a un equipo de Europa.

Bryan Ramírez fue una gran figura de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Bryan Ramírez también se iría dejando un importante ingreso económico a Liga de Quito. Ya que su valor de mercado supera los 3 millones, y LDU ganaría una gran fortuna por su transferencia, encaminando así una de las ventas más significativas del club.

Publicidad

Publicidad

Los números de Bryan Ramírez en esta temporada

ver también Real Madrid busca a este jugador ecuatoriano para reemplazar a Tchouaméni

En toda la temporada con Liga de Quito, Bryan Ramírez logró un total de 7 goles y 6 asistencias, en poco más de 3.800 minutos. El ecuatoriano, que es convocado por Beccacece, terminó jugando en toda la temporada un total de 48 partidos entre todas las competencias.

¿Cuánto pediría Liga de Quito por Bryan Ramírez?

Liga de Quito estaría pidiendo por una transferencia de Bryan Ramírez una cifra superior a los 7 millones de dólares. El delantero ecuatoriano apenas cumplirá 26 años en el próximo mes de agosto. Se espera que siga siendo convocado a la Selección de Ecuador.

Encuesta¿Dónde debería ir a Bryan Ramírez? ¿Dónde debería ir a Bryan Ramírez? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: