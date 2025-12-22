Lamine Yamal se puso la camiseta de Colombia y confesó el problema que puede acabar su carrera

Una nueva estrella del fútbol llegó a YouTube. Lamine Yamal sorprendió al mundo entero al estrenar su canal de YouTube con un video del recorrido de su nueva casa y uno de los detalles que más llamó la atención fue la confesión que hizo con la camiseta de Luis Díaz y la Selección Colombia.

¡Puede acabar su carrera! Y no es por exagerar… Todo empezó en el partido amistoso que disputaron España y la Selección Colombia el 22 de marzo de 2024. No solo la sorpresa fue la victoria 1-0 de la ‘Tricolor’, Yamal entró al minuto 27 del segundo tiempo y terminó llevándose un regalo de más de $150 dólares.

Luis Díaz le regaló a Lamine Yamal la camiseta que usó en aquel partido amistoso y la estrella de FC Barcelona no dudó en usarla en el estreno de su canal de YouTube. Empezó el recorrido por la casa del ’10’ catalán y llegó la hora de la confesión que llegó a más de 1.4 millones de reproducciones en Instagram.

La confesión de Lamine Yamal con la camiseta de la Selección Colombia que nadie esperaba

Lamine Yamal apareció con la camiseta de Luis Díaz y la Selección Colombia. (Foto: YouTube / @LamineYamal)

A la hora de tener una carrera que dure muchos años es fundamental el buen descanso y la alimentación adecuada. Esto no lo está haciendo Lamine Yamal y así lo confesó con la camiseta Selección Colombia: “Tengo un problema. Siempre intento dormirme pronto para despertarme a la madrugada. Y tú dirás: ‘Te despiertas a la madrugada para ver la hora y decir puedo dormir más’. ¡No! Para comer galletas. ¡Me encanta! Es mi plan favorito. Por eso no puedo tener novia, porque me despierto a la madrugada“.

Los grupos de Colombia y España en el Mundial 2026

Mientras la Selección Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026 con Portugal, Uzbekistán el ganador del repechaje internacional I (Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo), España integra el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

