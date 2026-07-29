Tras caerse su fichaje por Como, Dávinson Sánchez tampoco llegará al Benfica de Richard Ríos y Jhon Jader Durán

El futuro de Dávinson Sánchez es uno de los grandes enigmas de la Selección Colombia tras la disputa de la Copa del Mundo. El defensor del Galatasaray tuvo un certamen absolutamente estratosférico, pero de momento no puede dejar la capital de Turquía. Se caen las chances de verle en el Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán.

El diario Record de tierras lusas descarta la operación ahora mismo. Se habla de un Galatasaray que pide absolutamente millonadas por el defensor cafetero de 30 años. Por el Benfica no están por la labor de invertir cerca de 40 millones de euros únicamente cuando hablamos de la contratación del ex zaguero del Tottenham o Ajax de Ámsterdam. Jornadas atrás también el Como, de la primera división italiana, veía cómo la operación se hacía cada vez más improbable.

Recordemos que el equipo de Portugal no iba a disputar la presente edición de la Champions. Sí va a tener acción por Europa League, donde tras la salida de José Mourinho se ha pretendido invertir como nunca dinero buscando mejores rendimientos en el campeonato local. De momento, por cuestiones económicas y también gracias al elevado sueldo que recibe en el Galatasaray, Dávinson Sánchez no dejará la capital de Turquía por la de Portugal.

Ha sido un verano más que movido alrededor del futuro del defensor. Tras una magnífica actuación en la Copa del Mundo, donde solamente sus penaltis fallados ante Suiza suponen un punto de crítica, Dávinson Sánchez ha sonado para todo tipo de entidades en las últimas semanas. Tanto el Como como el Inter de Milán en Italia se unieron al interés del Benfica en un zaguero que a sus 30 años vive el mejor momento de su carrera en cuanto a rendimiento individual se refiere. De momento, el Galatasaray se lo queda.

De momento Richard Ríos no será compañero de Dávinson Sánchez: GETTY

Recordemos que Dávinson Sánchez ya ha disputado hasta la fecha un total de 121 partidos para el equipo de la capital de Turquía. También que suma 10 goles y 5 títulos en una entidad donde viene de levantar el título local y donde solamente le abrirán las puertas del club en caso de que haya una oferta absolutamente irrechazable.

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Jugadores de Colombia festejan la continuidad de Néstor Lorenzo

Tanto Yerry Mina como Jefferson Lerma se han manifestado a lo largo de las últimas horas sobre la renovación del entrenador argentino. Festejan que se mantenga el ciclo que devolvió a Colombia a las Copas del Mundo e igualmente que se confíe en un proceso que esperan poder revalidar en el verano del año 2030.

“Ha sido una buena elección. El profe ha venido con una identidad de juego importante, con la cual no clasificamos al Mundial pasado. A este sí clasificamos y yo creo que hicimos una buena presentación… Hay buena materia prima para seguir fomentando y seguir creciendo y creo que Néstor durante todo este tiempo lo ha demostrado. Para mí lo han hecho bien”, palabras de tanto Lerma como Mina en las últimas horas.

Datos claves

Galatasaray rechazó la salida de Dávinson Sánchez al Benfica por 40 millones de euros.

rechazó la salida de al Benfica por 40 millones de euros. Dávinson Sánchez registra 121 partidos, 10 goles y 5 títulos con el Galatasaray.

registra 121 partidos, 10 goles y 5 títulos con el Galatasaray. Yerry Mina y Jefferson Lerma celebraron la continuidad de Néstor Lorenzo en Colombia.