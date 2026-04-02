UEFA amenaza con castigar duramente a Italia tras quedar afuera del Mundial 2026

En Italia continúan los efectos que provocó la tercera ausencia consecutiva de la Selección en la Copa del Mundo, en este caso, al perder el último martes por penales ante Bosnia y Herzegovina en uno de los partidos correspondientes al Repechaje de la UEFA para Estados Unidos, México y Canadá 2026 (la Azzurra también faltó en Rusia 2018 y Qatar 2022).

Resulta que en las primeras horas de este jueves 2 de abril se conoció que Gabriele Gravina, ante una fuerte presión social y política, renunció a su cargo como presidente de la FIGC (federación italiana de fútbol). Y tras él, los medios informaron respecto a que Gennaro Gattuso decidió no continuar en el cargo de entrenador.

Pero sorpresivamente, mientras el Ministerio de Deporte intervino para ordenar no solo a la Selección de Italia sino también al fútbol local, la que se metió en este asunto fue la UEFA mediante su presidente Aleksander Ceferín, quien, en conversación con La Gazzetta dello Sport, criticó el cese de las funciones de Gravina, a quien conoce bien dado que fue su primer vicepresidente del Comité Ejecutivo de la entidad que regula el fútbol en el Viejo Continente.

“Gabriele es mi primer vicepresidente y es muy importante para mí. Pero la mayor pérdida sería para la FIGC. No será fácil encontrar a un caballero que ame tanto el fútbol y a Italia. Me enfurece y me entristece que haya gente que, en secreto, espere a que algo salga mal para luego criticar. No apoyan a Italia, se apoyan a sí mismos. Díganme qué jugador italiano que debería haber sido convocado no fue seleccionado. Así es el fútbol, e incluso con los mejores jugadores en la cancha, cualquiera puede perder un partido”, opinó Ceferín.

Asimismo, citó un ejemplo de cuando le tocaba estar al frente de la federación de Eslovenia: ”Siempre le decía al entrenador: ‘Si ganan, vosotros y los jugadores serán los héroes. Si pierden, la culpa será de los dos”’. Y remarcó: ”Esto no es culpa de Gravina en absoluto, y no me atrevería a culpar ni a los jugadores ni al entrenador. Quizás los políticos italianos deberían preguntarse por qué Italia tiene una de las peores infraestructuras futbolísticas de Europa…”.

Aleksander Ceferín, como si fuera poco, puso en duda que Italia sea la sede de la Eurocopa 2032

Ante su postura contrapuesta al gobierno italiano por tomas de manera momentánea las riendas de la FIGC, Aleksander Ceferín expuso la posibilidad de cambiar la sede de la Eurocopa 2032 si Italia no presenta garantías: “La Eurocopa 2032 está programada y se celebrará: espero que las infraestructuras estén listas. De lo contrario, el torneo no se jugará en Italia. Italia es una de las mayores potencias futbolísticas y volverá a estar en la cima. El mayor problema del fútbol italiano es la relación entre la política futbolística y la política “normal”. Si todos se pusieran de acuerdo, pronto volverían a ser campeones de Europa y del mundo”.

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En síntesis