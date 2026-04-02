La decisión histórica de Italia con la Serie A tras quedarse afuera del Mundial 2026

Italia transita horas con noticias fuertes en cuanto al fútbol después de volver a frustrarse su participación en la Copa del Mundo (será su tercera ausencia consecutiva: Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026) al caer por penales frente a Bosnia y Herzegovina el último martes en uno de los compromisos por el Repechaje de la UEFA.

De modo tal que ya intervino el Ministerio de Deportes para asegurar cambios inmediatos. El principal fue remover al presidente de la FIGC (federación italiana) Gabriel Gravina (además de otros directivos). Y el segundo, buscar un entrenador que tome las riendas de la Azzurra en lugar de Gennaro Gattuso, para que ya se ponga a trabajar pensando en los amistosos de la fecha FIFA de junio.

De igual manera, Andrea Abodi, ministro de Deportes de Italia, comentó a la prensa que si solo se centran en cambiar los intérpretes, la Nazionale estará perdiendo una nueva oportunidad para realmente recuperar el lugar que Italia perdió en el deporte rey, no solo con su selección, sino con su liga de la primera división, así como también en el poderío de clubes como Juventus, Inter y AC Milan en la Champions League.

Es por eso que desde el organismo que depende del gobierno no descartan aplicar una regla para la Serie A, en la que se obligue a los clubes a alinear en el once titular, por lo menos, cuatro jugadores italianos, algo que de hecho lo propuso el presidente del senado Ignazio La Russa.

”No podemos poner ninguna restricción. Pero sí, creo que también podemos debatir con la Unión Europea. Necesitamos una norma que lo regule todo, pero no podemos imponerla. Sin embargo, podemos sentarnos a la mesa y ofrecer nuestro apoyo”, expresó a la señal radial RTL.

La Selección de Italia debe enfocarse en la Liga de las Naciones de la UEFA

La primera oportunidad de la Selección de Italia para marcar un cambio será la Liga de las Naciones de la UEFA 2026/2027, en la cual ya sabe a qué rivales tendrá que enfrentar en la fase de grupos: Bélgica, Turquía y Francia. Luego le vendrán las Elminatorias para la Euro 2028 que se llevará a cabo entre el Reino Unido y República de Irlanda.

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En síntesis