Este martes 24 de noviembre de 2026 se escribió otra parte de la historia después de que la Selección de República Dominicana venciera a Chile en el Mundial Sub-17. El equipo de CONCACAF es una sorpresa total en este Mundial porque se metió sobre la hora a jugarlo.

República Dominicana fue el reemplazante de Estados Unidos en este Mundial Sub-17, después de que USA decidiera por motivos de seguridad no jugar este torneo. El torneo no empezó fácil para el equipo dominicano que empató el debut contra Montenegro.

Sin embargo, hoy ante Chile, llegó la primera victoria. Por lo cual, su DT, Edward Acevedo, se mostró muy contento en zona mixta por este triunfo. Conversó con Bolavip y contó todo lo que representa este logro. “Muy emocionado, la verdad que no tengo palabras para describir lo que nos está pasando en este momento. Ser el primer entrenador en darle los 3 puntos a República Dominicana”, reveló el DT.

“Es una alegría para un pueblo beisbolero que poco a poco va poniendo un granito de arena en el fútbol, que se va conociendo“, también agregó el entrenador que estaba muy emocionado tras esta épica victoria del equipo nacional.

República Dominicana no iba a jugar este Mundial Sub-17

Dominicana quedó segunda en su grupo de clasificación por detrás de Estados Unidos que luego decidió no jugar el torneo, por eso el DT cuenta como fue ese momento para él y la Selección.

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“Creo que es una locura lo que estamos viviendo, porque yo estaba en Uruguay con el primer equipo, cuando me hacen el llamado de que vamos al Mundial. No sabía como reaccionar y el profe me dijo: ‘a cenar que te vas al Mundial'”, sentenció el DT.

¿Cuándo vuelve a jugar República Dominicana?

El próximo partido de República Dominicana será contra Argelia en el 27 de noviembre de 2026. Aún la clasificación no está segura, pero se espera que al menos sea uno de los mejores terceros el equipo dominicano.

Datos clave:

República Dominicana venció a Chile el 24 de noviembre en el Mundial Sub-17 .

venció a el en el . Edward Acevedo dirigió al equipo tras reemplazar a Estados Unidos y empatar ante Montenegro .

dirigió al equipo tras reemplazar a y empatar ante . 27 de noviembre de 2026 jugará República Dominicana su próximo partido contra Argelia.