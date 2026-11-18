Este jueves 21 de noviembre por fin pone primera la Copa del Mundo juvenil, que se llevará a cabo íntegramente en Doha, Qatar, por segundo año consecutivo.

La espera terminó y este jueves 21 de noviembre comienza el Mundial Sub 17 2026, que se llevará a cabo íntegramente en Doha, Qatar, y que contará una vez más con la participación de 48 selecciones.

El Comité Organizador del Mundial brindó una conferencia de prensa en las últimas horas en la que anunció que todo está listo para recibir a la segunda de las cinco ediciones consecutivas de este torneo que se jugará en Qatar anualmente hasta 2029.

Serán en total 104 partidos los que tendrá este apasionante certamen, con el duelo entre el anfitrión Qatar y Panamá, por el Grupo A, como encuentro debut este jueves a las 18.30 (hora local).

Los partidos, a excepción de la final, se celebrarán en las diferentes canchas de Aspire Zone, un complejo de última generación también conocido como Ciudad Deportiva de Doha.

Qatar ya está listo para albergar su segunda Copa Mundial Sub 17.

La gran final del certamen tendrá lugar en el Estadio Ahmad bin Ali, en Rayán, que desde su última remodelación en 2017 tiene una capacidad para 45.857 espectadores. Allí se coronó la Selección de Portugal el año pasado, en la primera de las cinco ediciones anuales del Mundial Sub 17 masculino de la FIFA cuya organización quedó a cargo de Qatar.

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Además del moderno Aspire Zone, la organización detalló que habrá una Fan Zone para todos los fanáticos, que ofrecerá un ambiente festivo excepcional para toda la familia, con activaciones que combinan fútbol, cultura y entretenimiento.

Desde juegos de fútbol y talleres hasta espectáculos culturales, los miembros de la familia de todas las edades encontrarán opciones para disfrutar antes y entre los partidos. La Fan Zone también contará con presentaciones culturales que celebran el patrimonio catarí y talleres realizados en colaboración con múltiples entidades.

Todos los grupos del Mundial Sub 17 2026

Grupo A

Qatar

Panamá

Egipto

Grecia

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Grupo B

Corea del Sur

Uganda

Nueva Caledonia

Ecuador

Grupo C

Argentina

Australia

Mozambique

Dinamarca

Grupo D

Francia

Haití

Arabia Saudita

Uruguay

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Grupo E

Italia

Jamaica

Costa de Marfil

Uzbekistán

Grupo F

Senegal

Croacia

Cuba

Tayikistán

Grupo G

Malí

Nueva Zelanda

Bélgica

Vietnam

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Grupo H

España

China

Fiyi

Marruecos

Grupo I

Brasil

Irlanda

Tanzania

Costa Rica

Grupo J

República Dominicana

Montenegro

Chile

Argelia

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Grupo K

México

Rumania

Camerún

Venezuela

Grupo L

Japón

Colombia

Serbia

Honduras

Todas las selecciones ya están en Qatar a la espera del puntapié inicial.

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El calendario completo del Mundial Sub 17

Cómo comprar entradas para el Mundial Sub 17 Qatar 2026

Aquellos fanáticos que quieran comprar sus entradas pueden hacerlo en la página oficial del torneo, que ofrece distintas alternativas según la cantidad de partidos.

En primer lugar existe un pase diario (Day Pass), que les permitirá asistir a un máximo de ocho partidos por jornada en la Aspire Zone, además de disfrutar de las actividades culturales y de entretenimiento en la Fan Zone. Los pases diarios tienen un precio de 20 QAR (unos 6 dólares) por jornada para la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final y cuartos de final. Se podrá comprar un máximo de seis pases diarios por persona por cada jornada. Todas las entradas son digitales.

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También está disponible un pase preferente (Prime Pass), que permitirá a los aficionados reservar asientos para los partidos de mayor demanda. Estas entradas tienen un costo de 35 QAR (unos 10 dólares) para la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales, y de 20 QAR para el partido por el tercer puesto. Se puede adquirir un máximo de cuatro pases preferentes por persona para cada campo principal por jornada.

Por su parte, la gran final se celebrará el 13 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali y las entradas están disponibles en Categoría 1 a 30 QAR (8 dólares) y en Categoría 2 a 15 QAR (4 dólares). Se permite comprar un máximo de seis entradas por persona para la final.