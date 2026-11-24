La Copa del Mundo Sub 17 es el escenario ideal para que las futuras estrellas del fútbol sean descubiertas. El plan de Qatar para los encargados del scouting.

El Mundial Sub 17 se lleva a cabo nuevamente en Doha, Qatar, y es el escenario propicio para que ojeadores y scouts de los clubes más importantes del mundo sigan de cerca a las futuras estrellas del fútbol internacional.

La Copa del Mundo Sub 17 está desarrollando su segunda edición en tierras qataríes, de un total de 5 torneos consecutivos que se jugarán allí. El primero, el año pasado, coronó a Portugal como campeón del mundo.

El torneo es casi íntegramente desarrollado en el mega complejo Aspire Zone, con hasta ocho encuentros diarios durante la fase de grupos actual, permite a los “cazatalentos” tener todo al alcance de la mano. El formato único de sede centralizada del torneo ha permitido a los ojeadores asistir a varios partidos al día y observar de cerca a los talentos emergentes desde un único recinto. Serán en total 103 de los 104 partidos los que se llevarán a cabo en el complejo. La final, en tanto, se celebrará en el Estadio Ahmad bin Ali el domingo 13 de diciembre.

El Aspire Zone, un recinto único que alberga hasta ocho partidos por día del Mundial.

Para garantizar una experiencia fluida a los ojeadores, el Comité Organizador Local (COL) del torneo ofrece una solución integral llave en mano que incluye viajes, alojamiento y entradas para los partidos. Este es el segundo año que se ofrece este programa, como parte de los esfuerzos más amplios del COL por promover el fútbol juvenil y el desarrollo de talentos.

Entre los principales clubes que han enviado ojeadores de jóvenes promesas al torneo figuran el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán, el Ajax de Ámsterdam, el Arsenal, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, entre otros. A nivel regional, también están presentes en este prestigioso torneo juvenil clubes de la Doha Bank Stars League, la Liga Profesional Saudí y la Liga Profesional de los Emiratos Árabes Unidos.

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“La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA ofrece el escenario ideal para la captación de jugadores. El enfoque único de Qatar para albergar la competición, junto con nuestra infraestructura deportiva de primer nivel, hacen de este un evento en el calendario futbolístico que los clubes más grandes del mundo no quieren perderse. El programa del COL brinda a los ojeadores un enorme apoyo para garantizar que su experiencia sea fluida y alcance todo su potencial“, declaró Ahmed Khellil Abbassi, director ejecutivo de Competiciones y Desarrollo del Fútbol de la Doha Bank Stars League (QSL).

Manchester United, en busca de nuevos talentos

Alexander Threapleton es ojeador técnico sénior del primer equipo en el Manchester United. “La sede centralizada del torneo nos permite desplazarnos entre los campos con mucha facilidad. El programa del COL se ha encargado de todos los aspectos logísticos, lo que nos ha permitido centrarnos únicamente en el fútbol”, aseguró quien está por primera vez en Qatar.

Threapleton busca figuras para nutrir al Manchester United (Foto: Prensa Oficial Qatar 2026)

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“Las condiciones en Qatar son increíbles. El clima es estupendo y las instalaciones son de primera categoría. Para clubes como el Manchester United es muy importante estar aquí. El torneo ofrece un escaparate maravilloso de la próxima generación de estrellas del fútbol, y queremos asegurarnos de estar presentes cuando den sus primeros pasos en el escenario mundial”, completó Threapleton.

El Mundial Sub 17, cuna de estrellas

Jugadores de la talla de Ronaldinho, Xavi Hernández, Iker Casillas, Neymar Jr. y Pedri, entre tantos otros, hicieron sus primeras armas en este torneo, por lo que la próxima gran figura del fútbol mundial podría estar en este momento en tierras qataríes. ¿Qué club se lo llevará?