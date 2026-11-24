El posible rival en 16avos que tendría la Selección Colombia, tras clasificar en el Mundial Sub-17.

Este martes 24 de noviembre de 2026 la Selección Colombia venció a Honduras en el Mundial Sub-17 y aseguró su lugar en los 16avos del torneo. El equipo de Fredy Hurtado avanza con paso firme en este torneo y así estaría la designación de su futuro rival.

El posible rival de Colombia en los 16avos del Mundial Sub-17

En este Mundial la FIFA, no usa el mismo formato que en mayores, por lo cual, se aclaró que los cruces de 16avos son determinados por una tabla de rendimiento general. Clasifican los 2 primeros de cada grupo, y los 8 mejores terceros para los 16avos.

Colombia ahora es puntera de su grupo, pero necesita vencer a Serbia para terminar entre las 8 mejores punteros:

Puesto de Colombia Posible rival 1ª en su grupo y entre los 8 mejores del torneo Uno de los 8 mejores terceros 1ª en su grupo y entre el 9no de 12mo de los mejores primeros Uno de los peores segundos de grupo 2.ª del Grupo entre el 13.º al 16.º en la tabla general Uno de los líderes de grupo con menos puntos (puestos 9 al 12). 2.ª del Grupo L entre el 17.º al 24.º en la tabla general Otro segundo de grupo (se cruzan entre los puestos 13 al 20).

El nombre del equipo rival se conocerá a lo largo de las siguientes jornadas. La Selección Colombia ya solo puede ser puntera de su grupo o segunda, la posibilidad de ser de los mejores terceros quedó totalmente descartada pues la zona se rompe con Colombia y Serbia liderando la tabla con 6 puntos cada una.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia definirá al líder del grupo del Mundial Sub-17 el próximo viernes 27 de noviembre. En este partido se medirá a Serbia, ambos equipos llegan empatados en 6 puntos. Como se aclaró, es clave ser puntero para tener un “camino más fácil”.

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