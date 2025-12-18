Filtran un nuevo cambio que la FIFA aplicará para la Final de la Copa del Mundo 2026

La FIFA ya tiene todo listo para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026. Solo debe esperar a que llegue la fecha en la que empiece a rodar el balón, para la cual faltan menos de 6 meses (el partido inaugural, que lo jugarán México y Sudáfrica, está fijado para el 11 de junio en el Estadio Azteca).

Ya el 5 de diciembre en Washington se realizó el sorteo con el que confeccionó cada uno de los 12 grupos y el cuadro de las instancias a eliminación directa. Y este martes 17, el congreso de la entidad que regula el fútbol a nivel mundial se reunió en Doha, Qatar, para establecer los premios económicos que repartirá entre los combinados participantes.

Lo único que resta es que se dispute el Repechaje de la UEFA y el Torneo Clasificatorio Intercontinental para resolver los 6 cupos que aún quedan vacantes. De igual modo, se resolverá en la fecha FIFA de marzo. Además, los afectados a la repesca ya saben a qué grupo caerán en caso de ganarse una de las plazas disponibles.

En efecto, todo parecía declarado en el camino de la cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 (faltan exactamente 175 días). No obstante, en las últimas horas circuló un nuevo detalle en relación con la Final que se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, que hasta entonces no había trascendido.

Tiene que ver con el balón. Hasta entonces se sabía que el nombre con el que lo bautizó la famosa marca de las tres tiras es ‘Trionda’, que significa ”tres ondas”, y que llevará además del blanco los colores rojo, verde y azul, todo en referencia con los tres países anfitriones. En ese mismo sentido, como característica principal, está fabricado con 100 % de poliuretano, con costuras térmicamente selladas (sin hilos).

Pero resulta que para el duelo que cerrará el torneo a tan solo 10 millas del Time Square de Nueva York, el esférico que se encargará de develar un nuevo campeón será, conforme a Footy Headlines, una edición totalmente especial para diferenciarse al que se utilizará en el resto de los partidos, con una base blanca, con detalles dorados y negros y con el estampado del logotipo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los premios económicos para la Copa del Mundo 2026

La FIFA ha aprobado una bolsa de premios histórica de 727 millones de dólares para el Mundial 2026, lo que representa un incremento del 50% respecto a la edición de Qatar 2022. De este monto total, 655 millones se repartirán directamente por méritos deportivos entre las 48 selecciones participantes: el campeón recibirá la cifra récord de 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón se llevará 33 millones y los semifinalistas 29 y 27 millones respectivamente.

Además, cada federación tiene garantizado un ingreso mínimo de 10.5 millones de dólares (9 millones por la fase de grupos más 1.5 millones para gastos de preparación), asegurando un respaldo económico sin precedentes para todas las naciones clasificadas.

