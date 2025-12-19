La defensa de Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo a solo unos meses de medirse con la Selección Colombia en el Mundial 2026

En una entrevista con Canal 11 en Portugal, Bruno Fernandes asegura que Cristiano Ronaldo debería ser intocable en Portugal para la Copa del Mundo. Es un debate de ya varios años, donde se analiza que puede dar y quitar el tener un titular de más de 40 años en un torneo de este calibre y donde por encima de todo, un choque con la Selección Colombia asoma en el horizonte. No duda que la campeón de la Nations League es mejor con CR7 en sus filas.

“Sé lo que la gente piensa, que está claro que jugamos mejor sin Ronaldo y que los jugadores son más libres y fluyen mejor. Creo que, si eso pasa, es en parte nuestra culpa. No nos podemos preocupar porque Cristiano esté en la cancha, porque él puede darnos cosas”, comentaba el ícono de Manchester United alrededor del debate previo al Mundial 2026. Pide a gritos que no se señale al goleador.

Para Bruno se trata de un activo de primer nivel. No le preocupan sus 40 años y sí lo que puede perder la selección sin su pegada: “Cristiano dentro del área sigue siendo un jugador de muy alto nivel. Atrae a los defensores y genera espacio para otros jugadores. Y si no juega y en su lugar lo hace Gonçalo Ramos, él es bueno en la presión y mete buenas carreras en diagonal”.

“Cuando yo no juego y Bernardo Silva se para como número 10, Bernardo te da más posesión. Yo en cambio aporto un último pase. Todo es así, todos los jugadores sumamos cosas y flaqueamos en otras. Cristiano es igual con nosotros. Todos tenemos que saber cómo adaptarnos y mejorar las cualidades de cada uno para el beneficio de la selección”, finalizaba Bruno Fernandes en una de las defensas más feroces del último tiempo a la figura de CR7.

Bruno Fernandes exculpa a CR7 de cualquier fracaso de Portugal en 2026: GETTY

Recordemos que Portugal y Colombia se medirán en la última jornada del grupo K el próximo 27 de junio. Todo ello en una zona donde coinciden con Uzbekistán y también con el vencedor que salga de la llave entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia en el mes de marzo. Para el titular del equipo de Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo debe ser cuidado e inamovible en buena parte del último torneo que le queda por levantar en su carrera.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Bruno Fernandes calificó de “nuestra culpa” si el equipo parece fluir mejor sin Cristiano, argumentando que los jugadores no deben condicionarse por su presencia, ya que él “atrae defensas y genera espacios” que otros, como Gonçalo Ramos , pueden aprovechar con diagonales.

calificó de “nuestra culpa” si el equipo parece fluir mejor sin Cristiano, argumentando que los jugadores no deben condicionarse por su presencia, ya que él “atrae defensas y genera espacios” que otros, como , pueden aprovechar con diagonales. El volante destacó que, a sus 40 años , Ronaldo sigue siendo un “jugador de muy alto nivel” dentro del área y que su meta de alcanzar los 1000 goles y ganar el Mundial sería el “final perfecto” para su carrera.

, Ronaldo sigue siendo un “jugador de muy alto nivel” dentro del área y que su meta de alcanzar los y ganar el Mundial sería el “final perfecto” para su carrera. Portugal y Colombia se enfrentarán en el cierre del Grupo K el próximo 27 de junio de 2026 en Miami, en un sector que completan Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y RD Congo.

ver también Cristiano Ronaldo recibió una oferta para ser actor de una icónica película: “Hemos escrito un papel para él”