FIFA confirmó los abultados montos que repartirá en la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzará en menos de 6 meses. Por eso la FIFA ya trabaja en cada detalle concerniente a la competencia. Como, por ejemplo, los premios que percibirá cada seleccionado por su participación y rendimiento tanto en la Fase de Grupos como, aquellos que clasifiquen, en la instancia de eliminación directa.

Al respecto, el ente que preside Gianni Infantino aprovechó la previa de la Copa Intercontinental que se disputará este miércoles 17 de diciembre en la ciudad de Doha, Qatar, entre Flamengo (campeón de la Copa Libertadores) y París Saint-Germain (ganador de la UEFA Champions League), para dejar varios puntos claros respecto a las cifras que habrá a disposición para el certamen que se desarrollará en tierras norteamericanas.

En primera instancia, el Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord para la Copa del Mundo que ascenderá a los 727 millones de dólares. De ese monto, 655 millones de dólares (que supone un aumento del 50% respecto a la edición inmediatamente anterior que se disputó en Qatar) se distribuirá en premios entre los 48 seleccionados participantes.

Del desglose que difundió el propio organismo, destaca el premio que se llevará aquel combinado que alce el trofeo de la Copa Mundial el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el cual será de 50 millones de dólares. En tanto que el subcampeón se llevará 33.

Por otro lado, los otros dos que sean semifinalistas y que accedan al partido por el tercer y cuarto puesto se les depositarán 29 y 27 millones de dólares. Luego del 5to al 8vo lugar 19, del 9no al 16to 15, del 17mo al 32vo 11 y del puesto 33 al 48 9 millones.

A estos números se le deben añadir 1,5 millones de dólares que la FIFA les aportará a cada uno de los 48 clasificados para gastos de preparación. Con lo cual, cada uno tiene garantizado un ingreso mínimo de 10,5 millones.

El premio de la Selección Argentina por haber sido campeón en Qatar 2022

La Selección Argentina, por haber vencido a Francia el 18 de diciembre del 2022 y coronarse en la Copa del Mundo de Qatar percibió 42 millones de dólares por parte de la FIFA. Además, la Conmebol lo premió con 10 millones, por lo que embolsó un total de 52 millones de dólares.