La nueva medida de la FIFA para los Torneos de Fútbol de los Juegos Olímpicos

El Consejo de la FIFA se reunió este miércoles 17 de diciembre en Doha, Qatar, para resolver algunas cuestiones que le quedaban pendientes de las próximas competencias que fiscalizará. Entre ellas, los Torneos Masculino y Femenino de Fútbol de los próximos Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo en Los Angeles en 2028.

La cantidad del certamen jugado por hombres será la misma que se aplicó para la edición que se desarrolló durante París 2024 (los ganadores fueron España en hombres y Estados Unidos en mujeres), mientras que en mujeres habrá cuatro competidores más. Es decir, será de 12 y de 16, respectivamente.

No obstante, en varones, el reparto de las plazas sufrió algunas variantes. Por ejemplo, para el masculino se distribuirá de la siguiente forma: 2,5 para AFC; 2 para CAF; 3 para la Concacaf; 2,5 para CONMEBOL; 1 para OFC; 4 para UEFA; y uno adicional para el país anfitrión (en este caso, Estados Unidos).

Cabe mencionar que para París 2024 los cupos se asignaron de la manera que se aclara a continuación: 3,5 para África y 3,5 para Asia, 3 para Europa, 2 para Sudamérica y 2 para Norte y Centro América y Caribe, y 1 para Oceanía.

En tanto que por el lado del femenino, ahora, contará con: 2 para AFC, 2 para CAF, 2 para Conmebol, 3 para la UEFA, 1 para Concacaf y 1 para el país que actuará como sede.

La Copa Mundial Femenina finalmente se jugará en 2028

Además, la FIFA también estableció cuándo se jugará la Copa Mundial Femenina de Brasil. En un principio se estipulaba para el 2027, pero tras la reunión de este 17 de diciembre las autoridades de la entidad que regula el fútbol a nivel global fijaron el desarrollo del torneo entre el 5 y el 30 de enero del 2028.

En síntesis

FIFA agendó el Mundial Femenino de Brasil del 5 al 30 de enero de 2028.

Conmebol tendrá 2,5 cupos masculinos y 2 femeninos en Los Angeles 2028.

El torneo femenino olímpico contará con 16 selecciones, cuatro más que en París 2024.