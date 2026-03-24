Jurgen Klopp se refirió a los rumores que lo vinculan con el Real Madrid: ”Basura”

El Real Madrid decidió cesar a Xabi Alonso luego de la derrota en la Final de la Supercopa de España con el FC Barcelona. Desde entonces, las riendas del plantel las tomó Álvaro Arbeloa, pero permanentemente surgen trascendidos que lo ubican a Jurgen Klopp (entre otros perfiles) como el favorito de la Casa Blanca para hacerse cargo del puesto a partir de la próxima temporada.

No obstante, el propio estratega alemán se encargó de desterrar estos rumores en un encuentro que tuvo con la prensa de su país en un acto en Múnich: “Está bien que hablemos de esto. ¿Cuándo una noticia es una noticia? ¿Cuando alguien toma un papel y escribe algo o cuando hay algo de verdad? ¿Cómo tendría que ser la situación? ¿Que el Madrid me me llame y diga: ‘Oye Jürgen, ¿puedes imaginártelo?’¿Florentino Pérez al teléfono diciendo: ‘Jürgen, ¿qué tal? ¿Te apetece?’”, expresó con cierta ironía.

Y en ese mismo sentido, en su introducción para dejar en claro su indignación, añadió: “¿O basta con que algún medio —no sé si es IA o si hay personas detrás— escriba cualquier basura? Me molesta. Y luego tengo que estar respondiendo constantemente”.

Además, con la firmeza suficiente para despejar los comentarios que lo posicionan en el Santiago Bernabéu, apuntó: “Pero ahí sí que tenéis que tener un poco de disciplina. Si el Real Madrid hubiera llamado, se habría sabido en algún momento. Pero todo esto son tonterías. No han llamado ni una sola vez, ni una. Mi agente está ahí, podéis preguntarle. Tampoco le han llamado a él”.

Incluso, Klopp se refirió a los reportes que lo posicionaban como el reemplazante de Diego Simeone: “Imaginen cuánto tiempo llevamos ya con esta historia… Y se supone que también voy a entrenar al Atlético de Madrid, quizá al mismo tiempo. De verdad que deben cuestionarse un poco con esto”.

Jurgen Klopp aclaró que no se retiró de la conducción técnica

Más allá de descartar el llamado del Real Madrid, Jurgen Klopp avisó que no se retiró de la tarea de entrenador: “Ahora mismo no pienso en abandonar, por suerte no hay ningún motivo. Para mi edad estoy bastante avanzado, pero como entrenador no estoy completamente acabado. No he alcanzado la edad de jubilación. Quién sabe lo que vendrá en los próximos años. Pero no hay nada planeado“.

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