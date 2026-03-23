Se desmorona el argumento de Uruguay por las cuatro estrellas con una decisión de la FIFA para el Mundial 2026

La polémica respecto a cuántos títulos mundiales tiene la Selección de Uruguay se destapó en la previa de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En resumen, en aquel entonces la empresa Puma advirtió a la AUF que había recibido una notificación de la FIFA cuestionando la cantidad de estrellas que la camiseta de la Celeste exhibe en su pecho.

No obstante, las autoridades del combinado uruguayo hicieron caso omiso a lo presentado por la entidad que regula el fútbol en el planeta y de igual modo mantuvieron las insignias con las que los charrúas buscan que las medallas olímpicas de 1924 y 1928 sean reconocidas como títulos mundiales (algo acerca de lo que la FIFA nunca se expresó oficialmente).

Desde entonces, medios de comunicación de Uruguay exponen que la FIFA ya computó las victorias en los Juegos Olímpicos como equivalentes a consagraciones en la Copa del Mundo solo por haber hecho la vista gorda con las camisetas que la selección utilizó en las ediciones del Mundial desde Corea y Japón 2002 a la fecha (en sus participaciones anteriores no portaron prendas con estrellas).

Sin embargo, este argumento de Uruguay se desmorona con la aprobación que hizo el organismo que preside Gianni Infantino con la camiseta de Senegal. Los Leones, que están en plena disputa legal con la CAF y Marruecos para ver si son o no los actuales campeones de la Copa Africana de Naciones, lucirán en Estados Unidos, México y Canadá 2026 sobre el escudo de su federación una estrella alusiva a su consagración continental en 2021 (se presume que la apelación del TAS a la decisión de la confederación africana no llegará a tiempo para el estampado de la segunda estrella).

La camiseta de Senegal para el Mundial 2026.

Esto demuestra que la normativa de la FIFA sobre la exhibición de estrellas en las camisetas no se limita exclusivamente a las consagraciones en la Copa del Mundo, permitiendo también el reconocimiento de otros títulos oficiales bajo criterios específicos, en este caso, como también puede ser un Juego Olímpico o una competencia organizada únicamente por una confederación.

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La FIFA es clara cada vez que se refiere en sus canales oficiales a la cantidad de títulos mundiales de Uruguay

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En más de una ocasión la FIFA hizo diferentes publicaciones en su sitio web oficial y en sus cuentas de redes sociales respecto a los títulos mundiales de cada selección. En todas y en cada una de ellas, Uruguay siempre apareció con dos, en referencia a la que consiguió en condición de local en 1930 y la de 1950, recordada por el famoso Maracanazo.

Senegal compartirá el Grupo I en la Copa del Mundo 2026

Senegal debutará en el Mundial 2026 con Francia el 16 de junio. Luego chocará con Noruega el 22 y cerrará contra Bolivia, Surinam o Irak el 26.

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En síntesis