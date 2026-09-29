Tras el empate ante México, la Selección Colombia tiene la cuarta mejor racha de partidos sin perder de todo el mundo

La Selección Colombia se prepara para un nuevo desafío en esta primera fecha FIFA con nuevo formato y calendario. El equipo de Néstor Lorenzo espera por Paraguay en los Estados Unidos de América en un momento de recambio generacional que veremos cómo termina de perfilar al conjunto sudamericano de cara al Mundial del año 2030. Por lo pronto y a la espera de nuevas estadísticas, solo 3 selecciones tienen un mayor invicto que los cafeteros ahora mismo.

Colombia perdió su último partido en el mes de marzo. Ocurrió en aquella doble ventana de partidos frente a Croacia y Francia. Durante la Copa del Mundo y a pesar de la eliminación frente a Suiza, no se perdió en ninguno de los partidos en 90 o 120 minutos. El invicto de los cafeteros llega ya a los 8 partidos oficiales entre todos los frentes. Solo 3 naciones la superan ahora mismo.

Por encima de Colombia aparecen en este momento los 9 partidos de invicto que acumula Libia. También los 27 que tiene Vietnam en este momento y que suponen un récord en cuanto a la Confederación Asiática de Fútbol se refiere. Las dos primeras naciones que aparecen por encima de los cafeteros no nos olvidemos de que se quedaron por fuera de la última edición de la Copa del Mundo disputada en territorios como Estados Unidos, México y Canadá.

Encima de todos aparece España. La vigente campeona del mundo sigue invicta desde el año 2024 y con una racha que ya llega a los 39 partidos oficiales. Un récord mundial que ha superado las estadísticas que tuvo Italia a inicios de la década cuando también se consagró campeona de Europa en el año 2021. Solamente 3 naciones aparecen por encima del equipo de Néstor Lorenzo en un 2026 con sensaciones y estadísticas más que claras.

España, la selección con mayor invicto del momento: GETTY

Colombia tendrá la posibilidad de seguir aumentando sus números. Los cafeteros se medirán ante Paraguay y Perú antes de que termine la primera fecha FIFA de más de 2 semanas y bajo el nuevo calendario que ha impuesto el máximo ente del fútbol mundial. Si bien todavía queda mucho camino para igualar la mejor racha del equipo de Néstor Lorenzo, en realidad pasa por entender que ahora mismo solamente 3 naciones tienen mejores registros que los cafeteros en pleno 2026.

Publicidad

Colombia, el único lunar de España

España domina el mundo en prácticamente todas las categorías. Salió campeón en verano en los Estados Unidos con una generación dorada en todos los sentidos. Los números siguen diciendo que su última derrota se dio ante Colombia en marzo del 2024 en el Estadio Olímpico de Londres. Solamente los cafeteros han podido derrotar en más de 2 años al equipo de Luis de la Fuente. Tal y como ocurrió en Rusia 2018, la tricolor ya avisaba de lo que venía por delante.

De esos 38 partidos de invicto que acumula España, solamente en 9 de estos empató y repartió puntos. Los ibéricos ya tienen 29 victorias que, después de ese paso en falso frente a Colombia en el mes de marzo del año 2024, les han hecho conmemorar una racha sin precedentes en el panorama de selecciones. La tricolor de Néstor Lorenzo sigue siendo la última que dejó sin unidades a la vigente campeona del mundo.

Datos claves

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo registra 8 partidos invicta en 2026.

de registra 8 partidos invicta en 2026. España , Vietnam y Libia son las únicas selecciones que superan el invicto colombiano.

, y son las únicas selecciones que superan el invicto colombiano. Colombia venció a España en marzo de 2024 en el Estadio Olímpico de Londres.