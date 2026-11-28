La segunda edición de la Copa del Mundo, de las cinco pautadas entre 2025 y 2029 en Qatar, cuenta con un formato único. "Es algo fantástico", dicen desde la organización.

El cierre de otro movido año a nivel deportivo encuentra a Qatar nuevamente organizando un Mundial Sub 17, en la segunda edición de las cinco pautadas a celebrarse de manera consecutiva en Doha entre 2025 y 2029. Y una vez más, la gran organización y, en este caso, lo novedoso del formato, no dejan de sorprender.

Este nuevo formato, que incluye 48 selecciones disputando 103 de los 104 partidos totales de la Copa del Mundo en Aspire Zone, un centro deportivo de primer nivel en el que se llevan a cabo hasta 8 partidos diarios, le plantea al organizador el desarrollo de una logística minuciosa en la que conviven delegaciones enteras, cientos de trabajadores y miles de fanáticos que durante un mes inundan la capital qatarí.

La gran final del certamen tendrá lugar en el Estadio Ahmad bin Ali, en Rayán, que desde su última remodelación en 2017 tiene una capacidad para 45.857 espectadores. Allí se coronó la Selección de Portugal el año pasado, en la primera de las cinco ediciones anuales del Mundial Sub 17 masculino de la FIFA cuya organización quedó a cargo de Qatar.

“En general, todos están contentos y ese es nuestro gran objetivo. Nosotros estamos en contacto diario con cada delegación para ver cómo están, qué necesitan. Realmente todo está funcionando muy bien. El clima acompaña, el transporte también está funcionando muy bien y queremos que la gente disfrute Qatar, que disfrute todas las actividades que pueden hacerse aquí“, aseguró a BOLAVIP Jassim Abdulaziz Al-Jassim, CEO del Comité Organizador del Mundial de Qatar.

Jassim Abdulaziz Al-Jassim, CEO del Comité, habló con BOLAVIP desde Doha.

Además, agregó: “Recibimos alrededor de 10 mil personas por días aquí en Aspire Zone, tenemos 10 campos de juego, usamos 8 para los partidos y 2 para los árbitros. Todo lo que pasa en este torneo pasa aquí, en la misma sede, es algo realmente único que da una vibra que no creo que se pueda ver en otro lado”.

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El Mundial 2022 como piedra fundamental

Claro que está que la Copa del Mundo de 2022, que coronó a la Selección Argentina de Lionel Messi como campeón, fue la gran prueba que superó Qatar para albergar eventos de semejante envergadura.



Al respecto, el CEO de la organización manifestó: “Creo que el gran éxito de la Copa del Mundo 2022 en Qatar fue lo compacto, poder moverte de un estadio a otro y estar muy cerca. Ésta es la misma idea pero más compacto aún. Podés ir caminando de un partido hacia otro. Durante los primeros días tuvimos ocho partidos por día todos los días, lo que lo convirtió en algo fantástico, es como un festival para los jugadores. Ellos pueden caminar después de cada partido y mirar otros encuentros, ver otros equipos. Es una oportunidad fantástica”.

“Tenemos realmente un muy lindo recuerdo. Para los argentinos es muy claro porque fueron los campeones, pero para nosotros es un orgullo porque trabajamos muchos años detrás de eso y ver el resultado y el éxito, ver que todos estuvieron felices y disfrutando al final del torneo, eso es lo más satisfactorio para nosotros”, recordó Jassim Abdulaziz Al-Jassim en diálogo con este medio desde el Aspire Zone.

¿Los Juegos Olímpicos 2036 en Doha?

Envalentonados por el éxito de esta organización y todos los torneos previos que albergó esta sede, en Qatar se plantean seriamente la chance de organizar los Juegos Olímpicos dentro de 10 años y ya planean su candidatura.

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“El Mundial 2022 fue solo el comienzo de la historia de Qatar en este sentido. Después de la Copa del Mundo tuvimos la Copa de Arabia, la Copa de Asia, dos ediciones del Mundial Sub 17, diferentes tipos de torneos, no solo fútbol, tenemos el Mundial de Básquet en 2027 y el de Vóley en 2029, los Juegos de Asia 2030 y ojalá que en 2036 tengamos los Juegos Olímpicos. Todo eso puso a Qatar en el mapa a la hora de la organización de eventos porque sabemos que podemos hacerlo”, enumeró.



“Nosotros estamos siempre contentos de recibir torneos de fútbol, tanto de juveniles como de mayores. Cualquier tipo de torneo de fútbol, nosotros queremos que se celebre en Doha. Tenemos la capacidad, tenemos el know-how y la estructura. Eso es algo que siempre se discute con FIFA, lo que sea bueno para ellos y también para Qatar”, completó.

La clave del éxito de Qatar como organizador

Qatar vive momentos de plenitud en cuanto a organización de eventos deportivos. Y según explican desde adentro, la clave para este éxito se basa en el trabajo en común de un país que se une para dar lo mejor de sí.

“Estamos muy orgullosos de los qataríes que forman parte del equipo de organización. Durante más de 10 años estuvimos trabajando para organizar este tipo de eventos. Muchas Federaciones vienen aquí a Qatar a aprender cómo se organiza un evento semejante”, explica el CEO al respecto.



Para finalizar de la entrevista con Bolavip, Jassim Abdulaziz Al-Jassim dejó una conclusión: “Creo que la clave de la buena organización es la coordinación de todas las partes, no solo de parte de nuestro Comité, sino también los agentes de seguridad, el aeropuerto, el transporte, todo se combina para llegar a semejante éxito. La colaboración de cada persona en el país es la verdadera razón del éxito”.

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Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial Sub 17

Lado izquierdo del cuadro

España – Uzbekistán

Irlanda – Costa de Marfil

Croacia – Uruguay

México – Argentina

Mali – República Dominicana

Venezuela – Argelia

Grecia – Ecuador

Australia – Senegal

Lado derecho del cuadro

Corea del Sur – Japón

Egipto – Colombia

Serbia – China

Francia – Uganda

Italia – Tayikistán

Bélgica – Arabia Saudita

Brasil – Mozambique

Chile – Marruecos

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