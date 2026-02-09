Mbappé y Luis Suárez, únicos en marcar 23 goles en 23 fechas en España como Messi o Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé mantiene con vida la lucha por LaLiga. El delantero del Real Madrid volvió a marcar por el campeonato español en la visita frente a Valencia e igualó una de las grandes marcas de Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi en sus tiempos por la península Ibérica. Únicamente Luis Suárez también ha podido codearse con una estadística absolutamente ejemplificante del legado de portugués y argentino.

Concretamente, Mbappé ya suma 23 goles en 23 fechas de LaLiga. Hablamos de una marca que explica a gran escala que Real Madrid siga peleando por el título con Barcelona e igualmente la candidatura de Bota de Oro con la que cuenta el delantero francés pensando en el final de la temporada. Únicamente a esta altura del campeonato, solo otros tres nombres habían conseguido semejantes registros.

El primero en lograrlo fue Leo Messi. Todo ocurrió en la temporada separada por agosto del 2012 y mayo del 2013. Doce meses más tarde lo haría Cristiano Ronaldo con Real Madrid en medio de una campaña donde se quedaría con su primera edición de la Champions League, mientras que perdería el campeonato nacional faltando dos jornadas. Luis Suárez, allá por el curso 2015-2016, cerraba por una estadística que ni siquiera mitos del torneo de la talla de Karim Benzema o Neymar pudieron igualar.

Mbappé se unió a este grupo de delanteros icónicos del campeonato de España gracias a un desempeño totalmente gravitacional en Real Madrid. En poco más de una temporada y media el galo ya suma 82 goles con la camiseta merengue y ha sido el mejor atacante debutante en toda la historia de la entidad. En un fin de semana donde la victoria contra Valencia permite que seguir estando a un punto de Barcelona, Kylian continúa marcando registros absolutamente históricos por un campeonato donde todo no se encuentra definido en gran parte gracias a sus goles.

Hasta ayer, solo Messi, Suárez y CR7 tenían 23 goles en 23 partidos de LaLiga: GETTY

Para que nos hagamos una idea del legado de Messi o Cristiano Ronaldo, también debemos remarcar que en la ciudad de Barcelona Robert Lewandowski fue noticia. Con su gol frente al Mallorca, el delantero polaco llegó a un total de 15 temporadas consecutivas superando los 10 goles por cualquier torneo nacional de primera división. Iguala a Leo en este sentido y en caso de continuar por el viejo continente en la próxima temporada y mantener este ritmo goleador igualará a un CR7 que marca el techo en este sentido.

Publicidad

Publicidad

Arbeloa elogió a Mbappé

Son ya 7 partidos seguidos marcando para Kylian. Una marca que le permite colocarse como el máximo anotador de LaLiga española e igualmente como el máximo referente que en este mundo puede tener el trofeo de la Bota de Oro. Su entrenador en rueda de prensa fue tajante a la hora de elogiarle por todo lo alto y en tiempos donde el conjunto merengue lucha por no llegar a las dos temporadas consecutivas sin títulos por primera vez desde el año 2009.

“Es un jugador con mucho talento, en la ida también le hizo un gran gol. De Kylian se nos acaban los calificativos, pensamos que no íbamos a ver nada igual que Cristiano y parece que Mbappé va por ese camino”, reflexiones y elogios de Álvaro Arbeloa sobre el momento de su mejor delantero. El próximo fin de semana su reto pasa por marcarle a Real Sociedad.

Datos claves

El delantero Kylian Mbappé suma 23 goles en las primeras 23 fechas de LaLiga.

suma en las primeras de LaLiga. Mbappé acumula 82 goles oficiales con el Real Madrid en una temporada y media.

oficiales con el Real Madrid en una temporada y media. El polaco Robert Lewandowski alcanzó 15 temporadas consecutivas superando los 10 goles en liga.

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión de Messi que todos aplauden pensando en las elecciones del Barcelona