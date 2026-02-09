Arabia Saudita eligió a este crack para reemplazar a Cristiano Ronaldo en Al-Nassr

La trama Cristiano Ronaldo en Al-Nassr no termina. En medio de sus protestas contra el fondo soberano de Arabia Saudita e igualmente la decisión de no participar de los últimos dos encuentros de su club, el delantero portugués ve como por la prensa británica ya se habla del que podría ser su primer gran heredero en la ciudad de Riad. Hablamos de un viejo conocido deseado por el Fondo PIF desde hace años.

The Mirror apunta a Mohamed Salah. El delantero egipcio del Liverpool vive su campaña más humana en la Premier League donde por primera vez incluso llegó a perder el rol de indiscutible en la primera parte del curso. Se le entiende como uno de los grandes jugadores que todavía pueden ser amarrados por parte del Fondo PIF en estas fechas. De cara a la próxima temporada no se descarta que haya una oferta formal a los reds por su futuro.

Recordemos que el egipcio tiene contrato hasta 2027. También que en un pasado Arabia Saudita ya le tentó con una oferta cercana a los 220 millones de euros por un total de 5 años de contrato. En caso de que Cristiano Ronaldo tuviese que salir de Oriente Medio sería uno de los principales apuntados por parte de la dirección de un campeonato que ni mucho menos alterará sus políticas gracias a las protestas de CR7.

Hasta se habla de cifras. Salah recibe en la ciudad de Liverpool un total de 440.000 libras a la semana. Al-Nassr, según The Mirror, estaría dispuesto a triplicar dichas cifras en el contrato del delantero africano siempre y cuando esté pueda abandonar la ciudad de Liverpool de manera amable para la economía de los jeques de Oriente medio. Se vienen meses claves para terminar de definir su situación en un equipo que con Arne Slot al frente ni siquiera tiene garantizada en este momento su presencia en la próxima Champions League.

Salah sería el elegido por Al-Nassr si CR7 deja Oriente Medio: GETTY

En cuanto a CR7 se refiere, veremos si a lo largo de la próxima semana podemos volver a verle jugar minutos oficiales con el equipo de Riad. Sus protestas alrededor de la salida de Karim Benzema rumbo al club Al-Hilal han hecho que se haya perdido los últimos 180 minutos de un proyecto donde es la bandera tanto dentro como fuera del campo. Nadie descarta que pueda tener heredero y reemplazante en cuanto a la estructura del club se refiere desde el mes de junio.

Publicidad

Publicidad

Salah casi deja Liverpool en enero

Antes de renovar la cosa apuntaba a otro escenario. Recordemos que por el mes de diciembre Mohamed Salah incluso amenazó con la posibilidad de dejar Liverpool después de la Copa de África de este enero. Todo terminó en una renovación de contrato hasta el año 2027 que no esconde el paso del tiempo en las piernas del crack e igualmente la alteración de su estatus de intocable por Anfield. En verano puede haber novedades.

“He hecho mucho por este club. No tengo que luchar todos los días por mi puesto porque me lo he ganado. No soy más importante que nadie. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club. Esto no es aceptable para mí. No sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo”, comentaba un Salah tajante alrededor de su presente. En lo que vamos de campaña apenas ha sumado 6 goles y 6 asistencias en 24 partidos.

Datos claves

El delantero Mohamed Salah renovó contrato con el Liverpool hasta el año 2027 .

renovó contrato con el Liverpool hasta el año . Al-Nassr planea triplicar el sueldo de Salah, quien percibe 440.000 libras semanales actualmente.

de Salah, quien percibe semanales actualmente. El astro Cristiano Ronaldo

Publicidad

Publicidad

ver también Comunicado de la liga árabe contra Cristiano Ronaldo: “Nadie puede tomar decisiones más allá de su club”