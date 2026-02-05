Mientras esperan por el futuro de Cristiano Ronaldo, la MLS se fija en un cinco veces campeón de Champions con Real Madrid

La MLS de Lionel Andrés Messi e Inter Miami no solo se encuentra atenta al futuro de Cristiano Ronaldo. Mientras el portugués parece estar de vuelta en los entrenamientos del Al-Nassr, otras figuras de carácter europeo se ven seducidas por el soccer de los Estados Unidos de Norteamérica. Una de estas últimas ganó mucho con Real Madrid y con la figura de CR7 como bandera.

Nos vamos a una ciudad de Manchester donde Carlos Henrique Casemuro dirá adiós en el mes de junio. Termina contrato el ganador de hasta 5 Champions League con Real Madrid entre 2014 y 2022. En Old Trafford anunciaron su marcha de manera oficial semanas a tras mientras en USA se habla de LA Galaxy como potencial destino del brasileño. A sus 33 años espera nuevos desafíos.

“Llevaré al Manchester United conmigo toda mi vida…Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial. No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque, como siempre, será darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito”, comentaba el jugador en un comunicado conjunto con Manchester United.

En Daily Mail entienden que LA Galaxy compite con Brasil y Arabia Saudita por su fichaje. Muchos ponen los ojos en Cristiano Ronaldo por estas fechas mientras en California analizan como seducir desde lo económico a un jugador que no olvidemos, tenía más de 350.000 libras de sueldo a la semana en la Premier League. Es una operación a largo plazo y donde se espera que Casemiro tenga contrato de Desígnated Player en caso de aceptar la propuesta.

Casemuro surge como otro objetivo de la MLS: GETTY

Casemiro llegó a Manchester United sobre el final del mercado de verano del 2022. Lo hizo tras un pago de casi 80 millones de euros a Real Madrid y con 30 años ya en sus piernas. Tras 128 partidos, 18 goles, 13 asistencias y dos títulos. Levantó la FA Cup del 2024, la Carabao Cup del 2023 y ahora se debate entre USA o un destino más exótico e incluso un retorno a Brasi. En Estados Unidos no solo están atentos al futuro de CR7.

El club de estrellas que LA Galaxy trajo a la MLS

David Beckham a mediados del año 2007 es solo el inicio de una nueva era. El ex Real Madrid y Manchester United era hasta Lionel Messi el fichaje más emblemático que los californianos trajeron a USA desde Europa. Hasta el arribo de La Pulga, muchos nombres tomaron un legado del Spyce Boy que veremos si ahora le llega a Casemiro concretamente en la costa Oeste.

Steven Gerrard, Rique Puig, Zlatan Ibrahimovic, Robbie Keane, Ashley Cole, Chicharito Hernández o Marco Reus, apenas algunos de los nombres que han pasado por la franquicia de la MLS que más figuras ha captado desde Europa. La competencia en cuanto al fichaje de Casemiro se refiere, pasa por Arabia Saudita y Brasil según los informes.

