Comunicado de la liga árabe contra Cristiano Ronaldo: “Nadie puede tomar decisiones más allá de su club”

La postura de Cristiano Ronaldo sobre el futuro de Karim Benzema finalmente tiene respuesta por parte de la Saudi Pro League. Desde la Liga de Arabia Saudita se envían comunicados absolutamente contundentes sobre su postura de no disputar encuentros oficiales con Al-Nassr hasta nuevo aviso. Avisan que ni siquiera el ex delantero de clubes como Real Madrid o Manchester United se encuentra por encima del proyecto global que se maneja por parte del Fondo PIF.

“Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”,empezaba el comunicado donde se dejaba en claro que ni mucho menos van a cambiar las políticas alrededor de incorporaciones y movimientos de jugadores que han caracterizado al certamen desde la llegada del portugués.

Recordemos que Todo empezó con la salida de Karim Benzema del Al-Ittihad de la ciudad de Yedda para unirse al Al-Hilal. Cristiano Ronaldo y su entorno entendieron que ni mucho menos se trató de la operación limpia y donde se vieron favoritismos hacia el club más popular del país. El enojo se tradujo en no querer disputar el encuentro del pasado lunes y de momento en parar la actividad deportiva del futbolista portugués hasta nuevo aviso.

Desde la liga responden con dureza. Se saca pecho por las decisiones ejecutivas del certamen e igualmente por la posibilidad de contar con uno de los campeonatos locales más fuertes del momento: “La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga”.

“Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados”, finaliza el contundente comunicado que recibió todo el ecosistema del fútbol árabe a partir de las decisiones de Cristiano Ronaldo. La trama sigue abierta.

CR7 se baja del choque con Al-Ittihad, de momento

El delantero ya volvió a los entrenamientos pero se espera que ni mucho menos dispute el encuentro frente al que justamente fuese el ex equipo de Karim Benzema. El francés ya debutó de la mano de Al-Hilal con hasta tres goles mientras quien fuese su gran compañero en Real Madrid de momento no volverá al césped. Recordemos que la ventana de incorporaciones y fichajes en Oriente medio ya cerró sus puertas.

“La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto. El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados”, marcan las últimas línea de una Saudi Pro League que apuntó contra CR7.

