Mientras Messi lleva 7 póker de goles en su carrera, estos son los que ha anotado Cristiano Ronaldo

Son los delanteros con mayor cantidad de partidos con 4 goles ahora mismo. Messi lleva 7 póker, pero sigue lejos de los que tiene Cristiano Ronaldo.

La actuación de Lionel Andrés Messi frente a Montreal paralizó toda la MLS. Todo ello en una jornada donde el Inter Miami volvió a la victoria después de varios partidos y donde el futbolista argentino volvió a anotarse un póker de goles. Esta es la cantidad de veces que lo ha hecho e igualmente cómo se encuentra su disputa frente a Cristiano Ronaldo en cuanto a partidos con cuatro tantos se refiere.

Arsenal FC, Valencia CF, RCD Espanyol, CA Osasuna, SD Eibar y CF Montréal. Estos son los rivales que han sufrido a Messi en noches donde el argentino ha podido marcar cuatro goles o más a lo largo de toda su carrera. La lista se engrandecería con un rival más si tuviéramos en cuenta los 5 goles que le anotó al Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League. A pesar de su enorme rendimiento, no supera a Cristiano Ronaldo en cuanto a partidos con cuatro anotaciones se refiere.

El delantero portugués suma a sus 41 años 11 partidos donde ha podido marcar cuatro goles o más. 8 de estos llegaron de la mano del Real Madrid entre los años 2009 y 2018. Con la selección de Portugal también le hemos visto anotar pókers frente a rivales como Andorra y Lituania en el panorama europeo. Por último, pero no menos importante, aparece también su último póker anotado en el fútbol de Arabia Saudita y frente a Al-Wehda en febrero de 2023.

El 7-1 del Inter Miami sobre Montreal supone el primer póker de Messi en prácticamente 6 años. La última vez que vimos al argentino salir de un partido con cuatro goles en su palmarés fue el 22 de febrero del año 2020 y frente al Eibar en un Camp Nou donde todavía se disfrutaba de su fútbol. El rosarino vive un gran momento de forma individual a pesar de los últimos pasos en falso de un equipo que, tras la salida de Guillermo Hoyos, espera recuperar su mejor versión de cara al final de la temporada.

Messi ya tiene 7 pókers en su carrera: GETTY

Veremos cómo responde Cristiano Ronaldo de la mano del Al-Nassr. El póker de Messi se da en un contexto donde el delantero portugués se medirá a lo largo de las próximas fechas frente al Al-Ittihad como visitante. Todo ello mientras ambos futbolistas siguen en su carrera rumbo a los 1000 goles de manera oficial entre clubes y selección. La Pulga, de momento, todavía se encuentra lejos de la cantidad de pókers anotados por CR7.

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Casemiro elogió a Messi tras la goleada

“Lo que vimos hoy es algo que tenemos que disfrutar. Debemos seguir apoyándolo y compitiendo a su lado porque sigue siendo el mejor. Esto es lo que Messi sigue demostrando al mundo. Con él, realmente somos mucho más fuertes”, empezaba el ex Real Madrid o Manchester United sobre el 10 de Las Garzas. La goleada ante Montreal confirma su gran momento.

Se rindió al hambre del argentino en una victoria necesaria para que el proyecto pudiese recuperar la senda del triunfo tras semanas difíciles: “Esto es lo que significa tener a Messi en tu equipo. Lo demostró en la Copa del Mundo. Tenemos que disfrutar estos momentos porque es un jugador y una persona que sigue haciendo historia”.

Datos claves

Lionel Andrés Messi anotó cuatro goles en la victoria 7-1 del Inter Miami sobre Montreal.

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