Messi cumple tres años en Inter Miami: 10 récords, 3 títulos y casi 100 goles en la MLS

El debut de Lionel Messi por Inter Miami llega ya a los tres años. Ocurrió ante Cruz Azul en un mes de agosto del 2023 donde todo el planeta esperaba por su primera experiencia fuera de Europa. Ya son casi 100 goles para un equipo revolucionado alrededor de su figura. Los tres títulos conseguidos hasta la fecha se pretenden aumentar en todos los sentidos.

De momento el argentino suma los títulos de la Leagues Cup., la Supporters Shield e igualmente la pasada edición de la MLS. Todo ello de la mano de 94 goles y un total de 53 asistencias en ya 110 partidos oficiales. Messi cambió para siempre al Inter Miami, así como varios récords de un torneo que ahora mismo llevan su nombre.

Hablamos ya del máximo goleador del Inter Miami con 94 gritos sagrados. También del jugador con más asistencias en la historia de la entidad y de mayor cantidad de aportaciones de goles de estas para el joven club de La Florida. Es, además, uno de los pocos jugadores que ha ganado todos los trofeos de la historia de la institución presidida por David Beckham y los hermanos Más.

En cuanto a toda la MLS se refiere, a Messi le tomó solo tres años el ser el jugador más pronto llego a 1000 contribuciones de gol en toda la historia del torneo. Con Inter miami el año pasado llegó al récord de 74 puntos de la tabla general de la MLS bajo su formato moderno. Es el primer jugador con 4 dobletes seguidos en cuanto a goles se refiere por el campeonato.

Messi revolucionó la MLS en solo 36 meses: GETTY

Ha sido MVP de la MLS en años consecutivos, algo que nunca otro jugador de l historia de la Mayor League Soccer ha podido conseguir hasta la fecha. Gracias a sus títulos en Miami, ya es el futbolista más laureado de todos los tiempos, superando los trofeos que acumuló en su carrera el ex lateral brasileño Dani Alves. Por último, pero no menos importante, aparece el hecho de ser el único jugador que estando con contrato en la MLS, ha podido levantar un Balón de Oro en los estadios de Estados Unidos.

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Miami también le ha dado a Messi lo que nunca pudo tener

“Elegí la MLS y no Arabia por mi familia. Quería vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, palabras puntuales de Messi en 203 antes de empezar entrenamientos con Inter Miami.

Tres años después, todo esto ha sido cosechado por el argentino desde su llegada a la joven franquicia. El torneo se ha revalorizado con números astronómicos uy ha invitado a varias figuras europeas a terminar su carrera en la MLS. Messi llega a 36 meses en un territorio de USA donde el soccer cambio para siempre desde su arribo.

Datos claves

Lionel Messi cumplió tres años desde su debut con el Inter Miami .

cumplió tres años desde su debut con el . El argentino suma 94 goles y 53 asistencias en 110 partidos jugados.

y en 110 partidos jugados. Ha ganado tres títulos oficiales y dos premios MVP consecutivos en la MLS.