A 50 días del Mundial 2026: James Rodríguez recibe una nueva y mala noticia en Minnesota United

James Rodríguez no deja de recibir malas noticias en el Minnesota United. El jugador colombiano no puede darle la vuelta al mal momento, y es que entre varios temas, el diez ha perdido totalmente su espacio. Ahora para el nuevo partido ante Dallas vuelve a ser suplente.

Aunque estuvo pasando por temas delicados de salud, hace poco menos de dos semanas, James Rodríguez sigue sumando malas noticias en su club en la MLS. Puesto que, el pasado fin de semana en la victoria ante Portland, el 10 entró de cambio al minuto 90 y no jugó casi nada.

Ahora nuevamente comienza como suplente y se ve poco probable que tenga minutos como necesita un jugador de su calidad.. El DT ya había dejado claro que él no había pedido el fichaje y de aquí al Mundial 2026 se ve poco probable que el colombiano se pueda ganar un espacio en el once titular para llegar jugando.

Con esta nueva suplencia, el futuro de James Rodríguez de cara al Mundial 2026 parece más claro y es preocupante para toda Colombia. Su capitán y referente llega sin un gran ritmo para disputar la que sería también su última Copa del Mundo, y también la tercera de su carrera.

James vuelve a ser suplente con el Minnesota. (Foto: @MNUFC)

El deseo de James Rodríguez pasaba por jugar en la MLS en esta temporada de cara al Mundial. Al ex jugador de Real Madrid no le faltaron ofertas del extranjero y tampoco de Colombia. Millonarios y Atlético Nacional estuvieron interesados en su contratación, pero él quería ir a los Estados Unidos.

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Los números de James Rodríguez en el Minnesota United

Desde su llegada al Minnesota en febrero, James Rodríguez apenas pudo jugar un total de 4 partidos, en los que sumó poco más de 100 minutos. No ha sido titular en ningún partido en la MLS. No ha marcado goles ni ha dado asistencias.

El contrato de James Rodríguez con el Minnesota United

James Rodríguez tiene contrato con el Minnesota United hasta el Mundial 2026. Es decir, al colombiano solo le quedan estos 2 meses de contrato y luego tendrá que nuevamente volver a buscar equipo. Es lo que se espera, tras casi no sumar minutos con el Minnesota.

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En síntesis:

James Rodríguez será nuevamente suplente en el partido del Minnesota United contra el club Dallas.

será nuevamente suplente en el partido del contra el club Dallas. El capitán colombiano apenas suma 4 partidos y poco más de 100 minutos desde febrero.

y poco más de 100 minutos desde febrero. El contrato de James Rodríguez con el equipo de la MLS finaliza tras el Mundial 2026.