Manchester United está muy interesado en contar con un titular de la Selección Colombia para la siguiente temporada. Los ‘Diablos Rojos’ vienen en una temporada de crecimiento y podrían volver a jugar la Champions League en el siguiente curso.

De acuerdo a la información de TEAMTalk, Manchester United ya se habría puesto en contacto con los agentes de Richard Ríos para acercarle una oferta. Además, se adelanta que el club pondría más de 45 millones sobre la mesa y estos tienen grandes chances de ser “aceptados” por el club.

Richard Ríos viene sonando fuerte para grandes equipos en Europa como Manchester United e Inter. El volante colombiano también se ha ganado esta consideración tras su gran nivel con la Selección Colombia en las Eliminatorias y de cara al Mundial.

Por otro lado, el Manchester United también busca a un nuevo jugador para la mitad de la cancha. El club inglés perderá a jugadores en esta zona del campo para el siguiente año, pero sobre todo se quedará sin Casemiro, que viene siendo titular y figura.

Richard Ríos muy cerca de llegar a la Premier League. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, Richard Ríos sigue trabajando en Benfica, donde apenas está cumpliendo su primer año en Europa. Llegó a Portugal, tras varios años brillando a gran nivel en Brasil, donde fue una figura total con la camiseta del Palmeiras.

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Los números de Richard Ríos en esta temporada

Richard Ríos en toda la temporada con Benfica ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 5 asistencias. El futbolista ha firmado un contrato hasta finales de 2030. Por lo cual, su salida tampoco se ve fácil en estos días.

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