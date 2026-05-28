Benfica lo puso en la lista de transferibles y así podría cambiar el destino de Richard Ríos en Europa.

Richard Ríos es uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Es un talento que también gusta en Europa, por eso no deja de sorprender que Benfica esté dispuesto a venderlo. El club lo puso en la lista de transferibles y ahora varios clubes irían por él.

Ofertas no le faltarían a un Richard Ríos que podría dar el gran salto en su carrera y llegar a un club más importante en Europa. Además, su transferencia también representaría algunos millones para el Benfica, que se caracteriza por ser un club vendedor.

De acuerdo al portal Transfermarkt y a los diferentes reportes de prensa, Richard Ríos se ha metido en planes de equipos como: Manchester United y Fulham de la Premier League. Pero donde más gusta su perfil es en Italia, donde clubes como Roma, Napoli e Inter siguen atentos su actualidad.

Ríos se encamina a tener una buena copa del mundo con la Selección Colombia, lo que podría ser su último gran trampolín para dar el salto a un grande de Europa. El volante es titular y prácticamente el motor del equipo de Néstor Lorenzo.

Richard Ríos podría dar el gran salto en Europa. (Foto: GettyImages)

Ríos ahora está entrenando con la Selección Colombia y se muestra ajeno a todos los rumores sobre su salida del Benfica. El jugador todavía tiene un largo contrato hasta 2030 con el club portugués. Pero la salida de Mourinho trae varios cambios al club.

Publicidad

El valor de mercado de Richard Ríos

Richard Ríos tiene un valor de mercado de 25 millones de euros. No obstante, su transferencia sería muy superior a este precio y el colombiano dejaría un buen ingreso al Benfica. Hay que recordar que apenas llegó a Europa en la temporada anterior.

¿Hasta cuándo tiene tiene contrato Richard Ríos en Benfica?

Con el Benfica, Richard Ríos tiene un contrato largo aún por cumplir. El colombiano firmó hasta 2030. En su primer año no pudo ser campeón de Portugal.

Encuesta¿Qué Liga debería elegir Richard Ríos? ¿Qué Liga debería elegir Richard Ríos? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Benfica incluyó a Richard Ríos en su lista de transferibles para el próximo mercado de fichajes.

incluyó a en su lista de transferibles para el próximo mercado de fichajes. El volante colombiano tiene un contrato vigente con el club portugués hasta el año 2030 .

. Richard Ríos posee un valor de mercado de 25 millones de euros en la actualidad.