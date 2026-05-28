Tras una nueva expulsión y mal momento en Brasil, revelan también cuál sería el futuro de Jorge Carrascal.

Jorge Carrascal viene siendo gran noticia en Brasil en Flamengo en los últimos días. El colombiano ha sido protagonista de diferentes informaciones sobre su vida personal. Ahora se confirmó cuál fue su sanción por ser expulsado ante Palmeiras y su posible destino tras salir de Fla.

El Tribunal Deportivo de Brasil sancionó a Jorge Carrascal con un castigo de 3 fechas sin poder jugar. El colombiano, por tercera vez, recibe un castigo por una tarjeta roja, todo esto en medio de los rumores que adelantan su salida del club después del Mundial 2026.

En esta misma jornada, de acuerdo a la información de O’Globo, Jorge Carrascal tendría como destino el fútbol de Rusia o Ucrania, una vez que termine el Mundial. Flamengo está dispuesto a venderlo y solo esperaría una oferta que le ayude a recuperar dinero para venderlo.

El ‘Fla’ compró al colombiano el pasado 2025 y gastaron más de 12 millones en su fichaje. Por lo cual, esperan que esta sea una oferta que llegue por el jugador. Pese a todos estos rumores y problemas, Jorge Carrascal fue convocado por Néstor Lorenzo y llegaría al Mundial.

Carrascal fue expulsado ante Palmeiras. (Foto: GettyImages)

Carrascal buscará hacer un buen mundial con la Selección Colombia para que los grandes equipos lo vean y llegue una oferta por él. No obstante, sus problemas fuera de la cancha parecen ser los que lo “condenan” a una polémica salida del club.

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Los números de Carrascal en Flamengo

En esta temporada, Carrascal ya ha jugado un total de 31 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 3 goles y apenas dio 4 asistencias, números muy bajos para los que se esperaba de él.

Los primeros interesados en Jorge Carrascal

De acuerdo a Transfermarkt, Jorge Carrascal se ha metido en planes de equipos como Krasnodar y también el Shakhtar Donetsk. Ambos clubes están atentos a lo que pase con el colombiano en el Mundial 2026 y también con el precio que ponga Flamengo para su salida.

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En síntesis:

Jorge Carrascal recibió una sanción de 3 fechas tras ser expulsado frente al Palmeiras.

recibió una sanción de tras ser expulsado frente al Palmeiras. Flamengo pretende recuperar los 12 millones invertidos en el fichaje del volante colombiano.

pretende recuperar los invertidos en el fichaje del volante colombiano. El destino de Jorge Carrascal tras el Mundial sería el fútbol de Rusia o Ucrania.