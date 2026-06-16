A un día del debut: ¿Hasta dónde llegará la Selección Colombia en el Mundial 2026, según la IA?

A un día del estreno ante Uzbekistán en el Mundial 2026, el oráculo predictivo de la inteligencia artificial lanzó los pergaminos de la Selección Colombia.

Cada vez falta menos para que la Selección Colombia haga su debut en el Mundial 2026. La ‘Tricolor’ enfrentará en Ciudad de México a Uzbekistán con la gran ilusión de obtener los tres puntos e iniciar un camino que aspira a ser histórico en la Copa del Mundo.

Hace unos días, las ambiciosas palabras del capitán James Rodríguez, quien no dudó en invitar al país a soñar con una histórica final, hace que la ilusión de los hinchas cafeteros están por las nubes. Sin embargo, los modelos predictivos ya empiezan a trazar el verdadero destino de la Tricolor en territorio norteamericano.

Es por esa razón que Bolavip le preguntó al oráculo tecnológico de la Inteligencia Artificial ¿Hasta dónde llegará Colombia en el Mundial 2026? El veredicto tecnológico ha dictado una sentencia clara y desafiante sobre el techo que alcanzará esta generación de futbolistas: “mi predicción es que la Selección Colombia llegará hasta los cuartos de final del Mundial 2026”, anticipó la IA, quien entregó sus razones.

Colombia llega con la ilusión por las nubes en el Mundial 2026 (Getty Images).

¿Por qué Colombia llegará a cuartos de final, según la IA?

1. El camino inicial y el liderato del grupo

Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. El debut está programado para este 17 de junio en el Estadio Ciudad de México frente a los asiáticos.

Publicidad

Aunque Portugal representa el rival de mayor peso jerárquico, la Tricolor tiene las herramientas y el rodaje colectivo suficientes para pelear el liderato del grupo o avanzar cómodamente en la segunda plaza. Un buen puntaje en esta fase le garantizaría un cruce relativamente favorable en la novedosa ronda de dieciseisavos de final.

2. Un proceso consolidado y madurez competitiva

A diferencia de procesos anteriores, este equipo llega con una identidad sumamente clara bajo la dirección de Lorenzo. Cerraron las eliminatorias de la Conmebol en un sólido tercer lugar (sumando 28 puntos y venciendo incluso a Argentina en el camino), lo que demuestra que saben competir al más alto nivel.

Publicidad

El plantel combina la última gran función de referentes experimentados como James Rodríguez (quien viene de declarar que el grupo está para “soñar con una gran final”) junto al desequilibrio estelar de figuras en su plenitud europea como Luis Díaz y Jhon Arias.

3. El techo histórico de los Cuartos de Final

En un torneo con formato expandido de 48 selecciones, el desgaste físico será mayor ya que se necesita pasar una ronda de eliminación directa adicional (dieciseisavos). Colombia cuenta con la profundidad de plantilla para sortear con éxito las dos primeras llaves de eliminación directa.

Publicidad

Sin embargo, pisar las semifinales históricamente requiere un plus de jerarquía absoluta frente a potencias de primer orden mundial (como Francia, Brasil o Argentina). Llegar a cuartos de final consolidaría a esta generación y ratificaría que el fútbol colombiano pertenece a la élite internacional.