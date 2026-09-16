Alarma en Millonarios: Juan Guillermo Cuadrado llegó sancionado ¿se queda sin jugar?

Juan Guillermo Cuadrado ya fue presentado como nuevo jugador de Millonarios, pero su regreso al fútbol colombiano llegó acompañado de una noticia inesperada. El experimentado futbolista deberá cumplir dos fechas de suspensión que tenía pendientes desde su paso por Italia.
La sanción corresponde a una expulsión sufrida con Pisa en la Copa Italia, ante Torino, en septiembre de 2025. Millonarios recibió la notificación a través del transfer internacional y ahora gestiona ante Dimayor que esas dos fechas sean cumplidas en Copa Colombia y no en Liga, lo que todavía mantiene abierta la posibilidad de que Cuadrado pueda enfrentar a Atlético Nacional.
El colombiano llega al conjunto capitalino después de 17 años en Europa, donde pasó por clubes como Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter, Atalanta y Pisa. Su regreso al fútbol colombiano se concretó luego de quedar como agente libre tras finalizar su vínculo con el equipo italiano.
Cuadrado, de 38 años, firmó con Millonarios hasta junio de 2027 y utilizará el número 7. El futbolista explicó que tenía otras opciones, pero finalmente eligió al cuadro bogotano después de que Independiente Medellín no pudiera realizarle una oferta formal.
Ahora, la expectativa está puesta en saber dónde deberá cumplir las dos fechas de sanción. Cuadrado ya manifestó su ilusión por comenzar esta nueva etapa y quisiera estar presente ante Atlético Nacional, aunque su participación dependerá de la decisión que tome DIMAYOR sobre el cumplimiento de la suspensión.
¿Alberto Gamero quiere a Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?
De acuerdo a la revelación de Julián Capera en Blu Radio, Millonarios y Alberto Gamero están encantados de que Cuadrado se vincule al club. El entrenador también tiene una gran relación con el jugador y sería uno de los que más pidió su fichaje.
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Juan Guillermo Cuadrado – Millonarios. Foto: Millos.
En resumen
- Millonarios encendió las alarmas tras confirmarse que Juan Guillermo Cuadrado llegó sancionado para el arranque de su etapa en la Liga BetPlay 2026.
- El extremo colombiano arrastra una suspensión de dos jornadas sufrida en la Copa Italia, la cual debe cumplir conforme al reglamento de transferencias de la FIFA.
- El cuerpo técnico y la directiva analizan alternativas legales para definir en qué competición pagará la sanción y evitar que se pierda los compromisos estelares.