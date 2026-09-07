Tras el empate en el debut: Alberto Gamero descarta este fichaje para Millonarios

Alberto Gamero ya reveló que este fichaje queda totalmente descartado para el club en su regreso, todo después de empatar con Pereira.

Alberto Gamero ya volvió al fútbol colombiano y su estreno no fue cómo se esperaba, puesto que, el DT y su equipo no pudieron pasar del empate contra Deportivo Pereira. Por lo cual, en rueda de prensa, Gamero rompió el silencio y ya descartó un fichaje.

En rueda de prensa, Gamero descartó que Faryd Mondragón esté cerca de convertirse en su nuevo asistente técnico. El entrenador de Millonarios fue contundente y confirmó que no lo fichará para su cuerpo técnico y piensa en otros nombres.

“En ningún momento hablamos de que Faryd viniera al cuerpo técnico de Millonarios. En el fútbol se especulan cosas. Yo tengo un par de nombres, estoy esperando que me definan”, comentó el entrenador sin revelar cuáles son esos nombres.

Por otro lado, Millonarios necesita empezar a ganar ya, puesto que, este empate lo aleja de las primeras posiciones y el club no se encuentra en un gran momento por estos malos resultados. Ahora el equipo ‘Embajador’ espera encarrilar el rumbo.

🗣️ Alberto Gamero sobre la posibilidad de que Farid Mondragón sea su asistente técnico:



“En ningún momento hablamos de que Farid viniera al cuerpo técnico de Millonarios. En el fútbol se especulan cosas. Yo tengo un par de nombres, estoy esperando que me definan”.



📹: @Dimayor pic.twitter.com/jYunQl0dP0 — Jonathan Gonzalez (@Jonathan7Gracia) September 7, 2026

Gamero llegó a Millonarios justamente con la intención de poder cambiar la dinámica del club y meterlo a pelear por los primeros lugares en este semestre. O a su vez que el equipo colombiano vuelva también a clasificarse para jugar la Copa Libertadores.

Publicidad

La tabla de posiciones de la Liga Colombiana

Millonarios está necesitado de buenos resultados en este momento, y es que así está la tabla de posiciones del fútbol colombiano:

Encuesta¿Gamero podrá darle la vuelta a Millonarios? ¿Gamero podrá darle la vuelta a Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Alberto Gamero debutó en Millonarios con un empate frente a Deportivo Pereira.

debutó en Millonarios con un empate frente a Deportivo Pereira. Faryd Mondragón fue descartado por Alberto Gamero para integrar su cuerpo técnico.

fue descartado por para integrar su cuerpo técnico. Alberto Gamero evalúa otros nombres para definir a su asistente en Millonarios.