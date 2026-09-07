El reclamo de Rodrigo Contreras a Gustavo Serpa por la salida de Fabián Bustos de Millonarios

¡Tensión! El picante reclamo de Rodrigo Contreras a Gustavo Serpa por la salida de Fabián Bustos de Millonarios. ¡Lo que dijo!

No había hablado del tema, ya rompió el silencio y sentó una firme postura. Millonarios empató con Deportivo Pereira en el primer partido sin Fabián Bustos en la Liga Colombiana II-2026 y Rodrigo Contreras no dudó en reclamarle a Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de ‘Millos’, por cómo se dieron las cosas.

Contreras viene de ser el mejor jugador de Millonarios en el primer semestre del 2026 con 15 goles, pero volvió a lesionarse. En esta ocasión, el delantero argentino sufrio una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo de primer grado el 22 de agosto durante el empate 1-1 contra Águilas Doradas.

Luego de perderse tres partidos, Rodrigo Contreras volvió a jugar con Millonarios tras los 19 minutos que disputó contra Deportivo Pereira. No marcó, pero dio de qué hablar en zona mixta cuando habló de la salida de Fabián Bustos. Le apuntó a Gustavo Serpa.

Rodrigo Contreras le reclamó a Gustavo Serpa por la salida de Bustos de Millonarios

Contreras y Gustavo Serpa. (Foto: Vizzor Image)

“En lo personal, no me gustó la forma porque el profe era buena gente y buena persona. La verdad que a mi en lo personal me ayudó mucho, el semestre pasado creo que hice 15 goles con él. La verdad que agradecido, pero el fútbol es así. A veces uno no toma decisiones, esto es un club de fútbol y esas decisiones las toman la gente de arriba, pero sí dejame mandar un fuerte abrazo a él y a su cuerpo técnico que conmigo se han portado muy bien y con el plantel también”, afirmó Contreras sobre la salida de Bustos. ¿Y cómo fue esa forma de la que se queja?

Fabián Bustos confesó que le pidieron disculpas por como lo sacaron de Millonarios

A 27 horas del partido contra Independiente Santa Fe del 2 septiembre se dio el despido de Fabián Bustos de Millonarios en pleno hotel de concentración. “Llegamos a la concentración y el director deportivo (Ariel Michaloutsos) me dice que lo llamó Gustavo (Serpa) y que no seguíamos en el club. No lo podíamos creer, es totalmente atípico. (Gustavo Serpa) me llamó disculpándose de la forma como había actuado. Creo que eso es lo que más duele”, le dijo el DT argentino en el programa ‘Planeta Fútbol’.

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