Tras el empate contra Pereira: los primeros cambios que haría Alberto Gamero en Millonarios

Millonarios no pudo pasar del empate contra Pereira y eso hará que el equipo tenga varios cambios para las siguientes fechas en el fútbol colombiano. Incluso el mismo Alberto Gamero advirtió que el club debe cambiar ya varios aspectos para los siguientes partidos.

El entrenador quiere que su equipo presione junto y arriba, como lo suele hacer habitualmente en sus clubes. Ahora Millonarios no lo hizo de esa manera y le costó en el partido contra Pereira. Por eso mismo el entrenador pide más atención en estos aspectos.

“Desde hoy decirle al equipo que tiene que presionar de local y visitante, la presión que hicimos no estuvo sincronizada, es normal, pero hay que presionar y buscar los partidos. Lo vamos a mejorar”, comentó el entrenador apuntando para los siguientes partidos.

Por otro lado, en el partido ya se notó un cambio de Gamero y es que no pudo contar con Sebastián Valencia. El lateral estuvo de baja por un problema de salud y no fue ni al banco de suplentes, el entrenador en su lugar eligió a Danovis Banguero.

Leo Castro puso el empate para Millonarios. (Foto. @MillosFCoficial)

Además, Gamero también ya cambió el esquema de Millonarios y en este primer partido puso a Leo Castro como titular. Volvió Rodrigo Contreras a jugar con el entrenador, pero en caso de que se mantenga solo con un delantero, el entrenador deberá elegir ya.

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El contrato de Alberto Gamero en Millonarios

Alberto Gamero firmó con Millonarios un contrato hasta 2027. La intención del entrenador y del club es volver a ser protagonista en los primeros lugares. Además, como el mismo Gamero reveló, la plantilla que se tiene es una plantilla para pelear.

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