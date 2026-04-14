El entrenador colombiano, Alberto Gamero, es uno de los perfiles que más gustan a los diferentes equipos en Colombia y que ahora está en libre. El entrenador no tiene equipo tras su salida de Deportivo Cali, pero ahora confirman que estaría muy cerca de otro club del país.

De acuerdo a la revelación de Semana, Alberto Gamero estaría en planes para un posible movimiento a dirigir Atlético Bucaramanga. El equipo ‘Leopardo’ vive una importante inestabilidad en su banquillo, después de que no se confirme aún el futuro de Leonel Álvarez.

Gamero tuvo opciones para llegar a Ecuador también hace pocas semanas. Pero el entrenador declinó de aquella posibilidad por temas de seguridad de aquel país. En su lugar acabaron eligiendo a Hernán Torres, que ahora es el DT de Orense.

El nombre de Gamero para llegar al Bucaramanga se une al de Pablo Peirano, DT uruguayo que viene siendo relacionado al club. Sin embargo, aún no hay nada oficial. La directiva del club también está trabajando en recoger los recursos necesarios para estos movimientos.

Alberto Gamero suena para regresar a la Liga BetPlay. (Foto: GettyImages)

Bucaramanga se mantiene en pelea por entrar entre los 8 mejores de la Liga para jugar los duelos directos. De ahí que, ahora mismo se venga apurando la posibilidad de contar con un nuevo entrenador para la parte final del campeonato y la más importante.

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Los números de Gamero con el Cali

En su último ciclo como DT de Deportivo Cali, Alberto Gamero dirigió un total de 28 encuentros. Ganó 8, empató 9 y perdió 11. Los resultados no fueron los mejores y por eso su ciclo se precipitó y el DT acabó dejando el cargo para este 2026.

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